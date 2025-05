Após novo recorde do bitcoin, investidores já apostam em salto para US$ 1 bilhão

O bitcoin bateu nesta semana uma nova máxima histórica de preço, chegando à casa dos US$ 111 mil. Mas investidores acreditam que a criptomoeda tem potencial para subir ainda mais. Entre eles, uma projeção tem chamado atenção pelo tamanho do preço esperado: US$ 1 bilhão por unidade.

O valor supera até mesmo as projeções mais otimistas entre investidores, analistas e empresas, mas o dono do contrato resolveu colocar parte do seu patrimônio em risco para abrir o derivativo. A operação ocorreu na Hyperliquid, uma corretora descentralizada de futuros de cripto.

Devido às características das corretoras descentralizadas, não é possível saber quem, exatamente, abriu o contrato de preço futuro. Entretanto, o endereço de carteira digital do investidor já foi identificado, o que permite monitorar a atividade do endereço e o desempenho do derivativo.

Além disso, o usuário do X, antigo Twitter, SigmaSquared, afirmou recentemente que o dono da carteira e do contrato seria o usuário JamesWynnReal, que se descreve nas redes sociais como um "investidor alavancado com foco em alto risco" e em geral interessando nas chamadas criptomoedas meme.

O próprio Wynn chegou a compartilhar uma publicação nas redes sociais que indica que ele realmente foi o responsável pela abertura do contrato. Aparentemente a operação começou como parte de uma aposta. Inicialmente, a projeção era de US$ 400 mil, mas tem crescido desde então.

O contrato foi aberto antes mesmo do bitcoin bater o primeiro recorde de preço, na casa dos US$ 109 mil. O preço de entrada do contrato está atualmente na casa dos US$ 108 mil, e o investidor será obrigado a encerrá-lo e acumular prejuízo caso o ativo caia para um valor abaixo de US$ 103,8 mil.

Refletindo os riscos tradicionais dos derivativos de criptomoedas, o investidor tem alternado entre lucros e prejuízos expressivos, dependendo do desempenho do preço da criptomoeda no mercado à vista. Em menos de duas horas, ele variou de um lucro de US$ 17 milhões para um prejuízo de US$ 15 milhões.

A posição aberta pelo investidor é a primeira na Hyperliquid com uma projeção de preço na casa dos US$ 1 bilhão. O contrato aberto não tem uma data específica de vencimento, o que permite que o investidor o mantenha enquanto tiver liquidez.

