Após NBA e NFL, LaLiga anuncia plataforma de NFTs colecionáveis: confira data de lançamento

Nesta quinta-feira, 6, a Liga Espanhola de Futebol (LaLiga) anunciou a data de lançamento para sua plataforma de tokens não fungíveis (NFTs). Desenvolvida pela Dapper Labs, mesma empresa por trás de grandes sucessos do mercado de NFTs como NBA Top Shot e NFL All Day, a “Golazos” seguirá o modelo de suas predecessoras, registrando vídeos de momentos icônicos do campeonato espanhol no blockchain.

Com lançamento previsto para 27 de setembro, a plataforma cujo nome significa “Golaços” em português, será baseada no blockchain Flow, desenvolvido pela Dapper Labs. Em 2021, a empresa colaborou para o “boom dos NFTs” a partir do NBA Top Shot, seu primeiro sucesso no formato esportivo.

Cada NFT vai retratar um momento icônico do campeonato espanhol. Eles serão comercializados em “pacotes” que, quando abertos, revelam o NFT selecionado aleatoriamente. O formato é muito popular entre os NFTs esportivos e pode ser visto como uma releitura das clássicas figurinhas.

Os vídeos de jogadas icônicas incluem a respectiva narração, detalhes sobre o desempenho do jogador e estatísticas da partida. Para a “Golazos”, estes dados serão oferecidos de forma bilíngue, em inglês e em espanhol. Esta será a primeira vez que os NFTs da Dapper Labs vão funcionar desta forma.

O primeiro pacote de NFTs será disponibilizado em 27 de outubro e contará com momentos icônicos de clássicos do campeonado espanhol. Entre eles estarão El Clásico (Barcelona x Real Madrid), o Madrid Derby (Real Madrid x Atlético de Madrid), o Basque Derby (Real Sociedad x Athletic Club) e o El Gran Derbi (Real Betis x Sevilla).

Nomes de destaque do futebol espanhol vão estrelar os NFTs. Entre eles, estão João Félix, do Atlético de Madrid, Ansu Fati e Marc-Andre ter Stegen do Barcelona, além de Luka Modric, do Real Madrid. Segundo um comunicado, eles também assinaram um contrato para promover a Golazos em iniciativas de marketing.

No entanto, apesar do lançamento marcado para 27 de outubro, apenas alguns usuários terão acesso aos NFTs em primeira mão. Segundo a Dapper Labs, a plataforma ainda está em fase de testes e novos usuários serão adicionados de forma gradual antes da Golazos ser aberta oficialmente para o público geral, assim como foi feito nos lançamentos do NBA Top Shot e NFL All Day.

Esta não é a primeira vez que a LaLiga se aventura no mercado de NFTs. Há cerca de um ano, a Liga Espanhola de Futebol chegou a anunciar cards virtuais em NFT na plataforma Sorare, especializada no futebol.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok