Após “mês desafiador” para cripto, BTG divulga recomendação de julho com foco em três ativos

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgou as recomendações de seus especialistas para o mês de julho. Após um “mês desafiador” em junho, o foco agora está em três criptoativos, especialmente para os investidores moderados e sotisticados.

A carteira recomendada, divulgada todo início de mês pela Mynt, é dividida entre opções para investidores de perfil conservador, moderado e sofisticado. Nesta edição, as recomendações para investidores conservadores permanecem as mesmas e o documento está disponível na íntegra no site e aplicativo da plataforma cripto do BTG.

Já para os investidores de perfil moderado e sofisticado, três criptomoedas ganharam destaque além do bitcoin, a maior delas em valor de mercado.

Ethereum (ETH)

De acordo com os analistas de research da Mynt, “junho foi um mês desafiador para o mercado de criptoativos, com o bitcoin registrando uma desvalorização de 10,8% e voltando a ser negociado próximo dos US$ 60 mil”.

“A capitalização do mercado cripto recuou aproximadamente US$ 260 bilhões, refletindo incertezas em torno das pers¬pectivas de cortes na taxa de juros nos EUA e resultando em recuos para os principais criptoativos”, acrescentaram.

Entre os motivos para sugerir um aumento de 2,5% na exposição de ether na carteira moderada e 5% na carteira sofisticada, estão os receios de pressão vendedora sobre o bitcoin graças à transferência de bitcoins apreendidos pelos governos alemão e norte-americano, junto com os reembolsos da corretora falida Mt. Gox.

“Com os preços já refletin¬do este cenário, a perspectiva para o mercado cripto segue otimista, especialmente com o início da negociação de ETFs de ether em julho, devendo trazer um fluxo positivo para o ecossistema Ethereum”, disseram os analistas no documento.

“Destinamos um pequeno percentual da exposição em bitcoin para incremento de posição em ether. Essa estratégia reflete a expectativa de que os fluxos vendedores podem manter o preço do bitcoin sobre pressão, enquanto os novos ETFs gerem um fluxo positivo para o ether”, justificaram.

Solana (SOL)

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, também teve sua exposição aumentada na carteira recomendada para investidores de perfil moderado em 2,5%.

“Solana continua a demonstrando crescimento expressivo e consistência nas métricas, con¬solidando-se como um destino principal para aplicações de alta eficiência de transações, atraindo a atenção de grandes instituições como VanEck e 21Shares, que solicitaram registro de ETF de SOL”, disseram os analistas da Mynt no documento.

Render (RNDR)

A exposição em RNDR foi aumentada apenas na carteira recomendada para investidores de perfil sofisticado, ou seja, aqueles que estão dispostos a assumir riscos maiores em busca de oportunidades de lucro significativas.

Com um aumento de 2,5% na carteira sofisticada, os analistas da Mynt pontuam as soluções inovadoras trazidas pela Render para justificar a recomendação.

“Render continua a desenvolver iniciativas que oferecem soluções reais para o setor de inteli¬gência artificial, fornecendo poder computacional ocioso para treinamento de modelos e renderiza¬ção de imagens”, disseram eles no documento.

