Após lucrar com colapso de criptomoeda, investidor decide apostar contra especialista da TV dos EUA

Conhecido como “Algod”, um investidor ficou famoso no universo das criptomoedas após apostar US$ 1 milhão na queda da criptomoeda Luna semanas antes do evento que virou de cabeça para baixo todo o mercado em 2022. Agora, Algod diz ter duplicado seu capital ao fazer investimentos contrários aos conselhos do especialista da TV americana Jim Cramer.

Cramer, que é um apresentador da CNBC famoso por suas recomendações no mercado de ações, se tornou alvo de brincadeiras na internet por conta de suas “más escolhas” em criptomoedas. Uma série de comentários do apresentador teve um desfecho longe do esperado por ele, como quando recomendou o investimento em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

O ativo era cotado em aproximadamente US$ 3 mil na época em que Jim Cramer o chamou de “fantástico” e previu ganhos de 35% a 40%. Semanas depois, o criptoativo despencou mais de 70%. Por outro lado, quando o apresentador praticamente declarou a criptomoeda como morta ao dizer que “não tinha valor real”, tanto o ether quanto outras criptomoedas dispararam mais de 100%.

Inspirado pelas piadas na internet, Algod criou a conta “inverse Jim Cramer” no Twitter, onde publicou nesta segunda-feira, 22, que dobrou seus lucros ao investir de forma contrária às recomendações de Cramer. Algod alega que começou a conta com US$ 50 mil, e seu valor líquido agora aparece como US$ 101.440,71.

“Algumas pessoas trabalham das 9h às 17h, eu simplesmente faço contra-negociação com Jim Cramer… não é muito além de trabalho honesto”, escreveu Algod.

No espaço criptográfico, “contranegociação” refere-se a uma prática na qual os investidores apostam contra os investimentos de outro participante do mercado, geralmente porque acreditam que ele provavelmente fará um investimento errado. É o oposto de “copy trading”, onde as pessoas seguem traders respeitados com um histórico comprovado em suas apostas na esperança de obter lucros.

A última negociação divulgada por Algod mostra que ele conseguiu US$ 25.162,11 em lucros com a venda a descoberto de ether depois que Cramer sugeriu que havia renovado a confiança no ativo.

Algod, que é um grande investidor e famoso nas redes sociais por suas apostas ousadas, se tornou conhecido por seu estilo pouco convencional de investir em criptomoedas. Uma delas foi o investimento de US$ 1 milhão contra a Luna, criptomoeda que despencou mais de 99% neste ano.

Na época, a Luna era cotada a US$ 88 e despertava o otimismo no mercado com resultados surpreendentes. Semanas depois, a criptomoeda foi a zero em um dos acontecimentos mais marcantes de 2022 no setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok