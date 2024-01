Após 'limpeza de mercado', o que vem para o setor cripto em 2024? Entenda as possibilidades

Por Bernardo Quintão*

Nos anos de 2022 e 2023, o mercado cripto passou por um período significativo de reestruturação. Grandes nomes do setor, como Binance, FTX, Celsius, BlockFi, Alameda, 3AC, Silvergate e Signature, enfrentaram desafios severos, com perdas enormes ou irreparáveis. Esse período de "limpeza" representou uma fase de reajustes e redefinições no mercado, o que é um fenômeno comum em setores emergentes e voláteis como o das criptomoedas.

Consolidação e emergência de novos players em 2024

Para 2024, a minha expectativa é de consolidação dos players que sobreviveram ao período turbulento e o surgimento de novos participantes mais sólidos e tecnicamente robustos, principalmente mais aderentes às regulações e com melhores controles de risco.

Este ano promete ser marcante na reorganização das engrenagens fundamentais do mercado cripto. Bancos tradicionais, provedores de liquidez e mesas de trading são alguns dos atores esperados para se destacar neste novo cenário, trazendo maior qualidade técnica e estabilidade ao mercado.

A importância do cenário macroeconômico

O cenário macroeconômico continua nebuloso, com opiniões divergentes entre os analistas. Alguns preveem uma recessão iminente, enquanto a visão mainstream sugere que um soft landing já está em curso.

Para investidores de criptoativos, entender esse panorama é crucial, visto que a economia global influencia diretamente o mercado de criptomoedas. Aqui, não há consenso binário, deve-se ter cautela para navegar as diversas interpretações que diferentes grupos terão para os acontecimentos que virão.

Impacto da inteligência artificial no mercado financeiro

No âmbito tecnológico mais amplo, a evolução da Inteligência Artificial (IA) está causando um impacto significativo. A antecipação da chegada da AGI (Artificial General Intelligence) - uma forma de IA capaz de realizar a maioria das tarefas humanas de forma mais eficiente - para daqui a alguns anos está no centro das atenções.

Conforme destacado pelo professor de economia Anton Korinek em um artigo para o FMI, a AGI pode ser alcançada entre 5 a 20 anos, potencialmente eliminando uma grande parcela dos empregos humanos. Essa previsão alinha-se com a do cientista e futurista Ray Kurzweil, que acredita na realização da AGI até o fim de 2028.

Neste tema, há diversas hipóteses dos impactos políticos e econômicos. A inteligência virará uma commodity e trabalhos e tarefas que demandam conhecimento e raciocínio serão automatizadas, assim como grande parte dos trabalhos manuais foi automatizado no passado. Como navegar nestas profundas transformações?

Bitcoin e a retomada da dominância

No cenário cripto, o bitcoin está liderando a retomada da dominância de mercado, voltando a representar mais de 50% do valor de mercado total do universo cripto. Isso é um indicativo de um novo ciclo de alta. Duas narrativas principais estão ocorrendo: a do halving e a do ETF à vista de bitcoin, este último consolidando o bitcoin (e provavelmente o ether) como investimentos viáveis para investidores institucionais.

A especulação memética e a interseção entre IA e blockchain

As últimas semanas de 2023 testemunharam um aquecimento intenso, porém diferente, no mercado cripto. Diferentemente dos mercados de alta de 2017/2018 e 2020/2021, que foram impulsionados pela demanda por ether, estamos vendo uma valorização mais tímida do ether, enquanto outros projetos, como Solana e Avalanche, estão experimentando valorizações exponenciais.

Além disso, projetos baseados na rede Bitcoin, memecoins e projetos ligados a Real World Assets (RWAs) estão ganhando atenção e especulação.

A especulação memética no mercado cripto parece estar em ascensão, com ativos obscuros e sem sentido alcançando volumes e valorizações impressionantes. Para 2024, minha principal aposta está no crescimento da intersecção entre IA e blockchain, além do mercado de tokenização ou RWAs.

A IA inclina-se para uma internet aberta, exigindo sistemas abertos em larga escala, onde o blockchain pode ser utilizado como layer de identidade e para treinar modelos LLM de forma aberta e privada. Isso pode levar a uma mudança significativa no valor marginal criado na internet, movendo-se de um mundo impulsionado por economias de escala para um de coordenação em escala.

Espera-se a emergência de projetos inovadores que exploram essa interseção, abrindo novas possibilidades para aplicações on-chain e a criação de agentes autônomos digitais capazes de realizar tarefas complexas.

Em suma, 2024 apresenta-se como um ano de grandes transformações e oportunidades no mercado cripto, com a consolidação dos sobreviventes, emergência de novos players sólidos, e um foco crescente na intersecção entre AI e blockchain. Para investidores, é essencial estar atentos a essas tendências e preparados para um mercado em constante evolução.

*Bernardo Quintão é especialista em criptoeconomia, investidor-anjo e empreendedor. Atualmente é Head para LATAM na Backed.Finance, uma tokenizadora de ativos financeiros.