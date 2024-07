Após hype, transações do Runes no Bitcoin despencam 88% em junho

O Runes, um novo padrão de tokens fungíveis no blockchain do bitcoin, viu sua contagem média diária de transações despencar mais de 88% neste mês em relação à sua máxima histórica.

A média diária de transações do Runes foi de 37.820 entre 22 e 28 de junho, um recuo de quase 90% em relação à média diária de 331.040 registrada entre 9 e 15 de junho, de acordo com os dados da Dune Analytics compilados pela empresa Crypto Koryo.

O dado inclui as 23.238 transações feitas em 24 de junho – a menor desde o lançamento do protocolo em paralelo ao halving do bitcoin, em 20 de abril. As transações Runes representaram entre 4,9 e 11,1% de todas as transações no Bitcoin efetuadas nos últimos sete dias.

A queda acentuada nas transações de Runes teve um impacto considerável nas taxas de mineração da criptomoeda, que ainda estão sentindo os efeitos negativo do último halving.

O Runes contribuiu com menos de 2 bitcoins em taxas de mineração nos últimos seis dias consecutivos – uma enorme queda em relação ao recorde de 884 bitcoins registrados em 24 de abril. As taxas de inscrições dos protocolos Ordinals e de tokens BRC-20 foram ainda menores no mesmo período.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Esses protocolos foram inicialmente saudados como uma nova fonte de geração de receitas para os mineradores de bitcoin que anteriormente dependiam de transferências da criptomoeda para obter rendimentos com as taxas da rede.

O Runes, que foi lançado pelo inventor do Ordinals, Casey Rodarmor, em 20 de abril, foi apresentado como uma forma mais eficiente de criar novos tokens na rede Bitcoin em comparação com o padrão de token BRC-20 e soluções alternativas.

A queda nas taxas de rede e no preço do bitcoin fez com que o preço de hash do bitcoin – uma métrica que mede a receita dos mineradores – se aproximasse de seu nível mais baixo de todos os tempos.