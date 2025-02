Após disparada com eleição de Trump, ainda vale a pena investir em XRP? Especialista do BTG responde

A XRP, criptomoeda lançada nos Estados Unidos, disparou 550% desde a vitória de Donald Trump até 17 de janeiro deste ano. Anteriormente negociada “de lado” na casa dos US$ 0,50, a XRP chegou a custar US$ 3,29. O movimento expressivo de alta pegou investidores de surpresa, que agora se questionam se ainda vale a pena investir na moeda.

No momento, a XRP é cotada a US$ 2,45, com alta de 4,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Ainda que negociada em alta, a XRP recuou de seu pico de janeiro, em US$ 3,29. Mesmo com o recuo, a criptomoeda ainda acumula alta de 382% desde o dia 6 de novembro de 2024, data da vitória de Trump nas eleições presidenciais norte-americanas.

O forte movimento de alta da XRP após as eleições se deu pelo fato da criptomoeda ter ligação com a Ripple, empresa norte-americana. XRP, Solana e USDC chegaram a ser cotadas para integrar uma possível reserva estratégica de bitcoin do governo, prometida por Trump em campanha.

Ainda vale a pena investir em XRP?

“XRP tem sido um dos ativos mais fortes desde a eleição de Donald Trump, sendo negociado a mais de quatro vezes o preço que estava antes disso. É um ativo que não perdeu muitos desses níveis, ainda sendo negociado em um nível muito alto e com price action muito forte”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“Mas quando pensamos em estrutura e quantidade de usuários é muito difícil compararmos a XRP com outras criptomoedas de layer-1, por sua base de usuários muito pequena, número de transações muito baixa... Houve uma pausa na produção de blocos recentemente, então se com uma baixa demanda tem uma pausa, imagina em uma demanda alta”, acrescentou Josa no programa disponível na íntegra no YouTube.

“Pensando no lado especulativo, o ativo está próximo de um suporte interessante. Para o longo prazo, US$ 2,26 pode ser uma entrada interessante. Mas acredito que é um ativo especulativo até que a gente veja alguma coisa mais concreta no projeto”, concluiu.

