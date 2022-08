Após despencar com falas negativas de presidente do Fed, criptomoedas tentam recuperação

O mercado de criptomoedas inicia esta segunda-feira, 29, em busca por uma recuperação das perdas do final de semana. Depois de sua capitalização ter caído abaixo de US$ 1 trilhão e o preço do bitcoin, a principal criptomoeda, ser cotado abaixo de US$ 20 mil, os dados de segunda-feira indicam uma leve melhora no cenário, apesar de pouco significativa.

Cotado em US$ 20.324, o bitcoin sobe 2,15% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Movimentando mais de US$ 29 bilhões no mesmo período, o volume de negociação da maior criptomoeda do mundo sobe 16%.

A principal razão para o abalo do bitcoin e das principais criptomoedas no último final de semana foi a repercussão negativa de falas do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, sobre a inflação recorde no país.

Enquanto muitos investidores acreditavam que o período mais crítico para a economia dos EUA havia passado e que o Federal Reserve não realizaria novos aumentos significativos na taxa de juros do país, Powell enfatizou que a inflação continua sendo um problema sério a ser enfrentado.

“A estabilidade de preços é responsabilidade do Federal Reserve e serve como alicerce de nossa economia. Sem estabilidade de preços, a economia não funciona para ninguém”, afirmou.

Segundo o presidente do banco central dos EUA, as medidas da instituição podem causar problemas para as famílias e empresas, mas são necessárias.

“Embora as taxas de juros mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduzam a inflação, também trarão alguns problemas para famílias e empresas. Estes são os custos infelizes de reduzir a inflação. Mas uma falha em restaurar a estabilidade de preços significaria uma dor muito maior”, explicou.

As falas de Powell desanimaram investidores que se encontravam otimistas, acreditando na desaceleração do aumento na taxa de juros do país.

“Em essência, Powell afirmou claramente que, neste momento, combater a inflação é mais importante do que apoiar o crescimento econômico, o que foi amplamente interpretado como um aumento nas chances de que a economia americana entre em recessão em 2023”, comentou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotada a US$ 1.520 e sobe 3,7%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na tentativa de recuperar perdas enquanto aguarda por uma importante atualização em sua rede, a criptomoeda ainda desperta o otimismo de especialistas.

“A nossa visão otimista no curto prazo perdeu força e agora acreditamos em um cenário mais lateralizado para o bitcoin, enquanto novas notícias não movimento o mercado. Acreditamos em um mercado de cripto ainda muito dependente do cenário externo, apesar de uma visão otimista para o desenvolvimento da The Merge”, revelou Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok