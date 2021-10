Após críticas de famoso, SHIB perde R$3,3 bilhões de valor em 5 minutos

A criptomoeda shiba inu (SHIB), que faz parte do grupo de ativos digitais conhecidos criptomoedas-meme, que inclui dogecoin e vários outros projetos com inspiração em animais, piadas e brincadeiras em geral, acumula uma alta acentuada nas últimas semanas. Nesta qunita-feira, 14, entretanto, sofreu um tombo considerável - e em tempo recorde.

Em menos de 10 minutos, quase 600 milhões de dólares (3,3 bilhões de reais) em SHIB foram vendidos, derrubando o seu valor de mercado de 11,2 bilhões para 10,6 bilhões de dólares e o seu preço de US$0,00002832 para US$0,00002682, uma queda de 5%, que não é lá tão significativa para o ainda volátil mercado cripto, mas chama a atenção pela velocidade com que ocorreu.

A queda pode ter relação com os comentários recentes sobre a criptomoedas-meme feitos por Michael Burry, famoso por ter previsto (e lucrado com) a crise de 2008 nos EUA, e que teve sua história contada no filme ganhador do Oscar "A Grande Aposta". Burry afirmou que a SHIB é "inútil" e ridicularizou a dogecoin, que tem um cão da raça shiba inu como mascote e foi a grande inspiração para a criação da sua concorrente que, inclusive, se autodenomina a "matadora de dogecoin".

Michael Burry também fez uma série de críticas ao bitcoin e ao mercado cripto como um todo, e também usou palavras duras contra os movimentos de impulsionamento de preço de ações de empresas questionáveis, como aconteceu no início do ano com os papeis da GameStop, valorizados após um mutirão organizado nas redes sociais.

Ainda sobre a SHIB, Burry ironizou a quantidade de tokens em oferta. Enquanto o bitcoin terá no máximo 21 milhões de unidades em circulação, no caso da SHIB o número é de 1 quadrilhão. "Só dizendo que 1 quadrilhão de segundos equivale a cerca de 32 milhões de anos", publicou, no Twitter. "1 quadrilhão de dias são 2,7 trilhões de anos, ou todo o tempo, desde a criação do universo, multiplicado por 71.000. Em outras palavras, inútil", completou.

A criptomoeda SHIB começou a subir mais rapidamente em meados de setembro, quando foi listada pela corretora cripto Coinbase. Na época, o valor de mercado da criptomoeda subiu 870 milhões de dólares em menos de 24 horas.

Nesta quinta, apesar da queda repentina, a criptomoeda ainda acumula alta de 312% nos últimos 30 dias, segundo o CoinMarketCap. Na última semana, entretanto, o saldo é negativo, com perda de 6,5% do valor.

