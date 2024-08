Após comprar Ethereum na estreia, investidor movimenta lucro de R$ 18 milhões depois de 9 anos

Um investidor desconhecido que participou do lançamento do ether, a criptomoeda da Ethereum, em 2014 movimentou suas unidades do ativo pela primeira vez em nove anos. E, agora, ele possui um lucro potencial milionário caso decida vender a moeda digital.

A movimentação foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchains LookOnChain e compartilhada no X, antigo Twitter, na última terça-feira, 30. Ao todo, o investidor possui 2 mil unidades da criptomoeda que estavam paradas em uma carteira digital desde 2015.

Ele recebeu os ativos como parte da oferta inicial de moeda (ICO, na sigla em inglês) da Ethereum, que foi realizada em 2014. Mas, desde 2015, não realizou nenhum tipo de movimentação na carteira, sem vender as unidades que tinham e nem comprar novas unidades ou outros ativos.

Segundo a LookOnChain, o investidor não movimentou todas as unidades que possui. Ao todo, ele transferiu 1,1 mil unidades de ether, cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 18 milhões, na cotação atual) para uma nova carteira digital. Há, ainda, cerca de 900 unidades do ativo que não foram transferidas.

Com isso, o investidor possui mais de US$ 6,6 milhões em unidades do ativo. O valor já representa todo o lucro potencial do investidor, já que, na época da estreia da criptomoeda, o ativo tinha uma cotação de aproximadamente US$ 0,31.

Atualmente, o ether possui uma cotação de mais de US$ 3 mil, simbolizando a forte valorização do ativo desde a sua estreia e se firmando como a segunda maior cripto do setor, atrás apenas do bitcoin. Além disso, a Ethereum se consolidou como um dos blockchains mais importantes e utilizados do mercado.

Apesar da tecnologia blockchain permitir o monitoramento dos seus endereços de carteira digital - possibilitando ver as quantias e tipos de ativos transferidos e qual a carteira de destino -, ela não possui uma identificação do dono da carteira e dos ativos, o que resulta no anonimato.

Além disso, não há como ter certeza de que o investidor vai vender os ativos e concretizar seu lucro potencial. Em alguns casos, o dono da carteira consegue recuperar o acesso a ela após anos e decide, simplesmente, transferir os ativos para outra carteira de fácil acesso, mantendo a aposta em novas valorizações da criptomoeda.