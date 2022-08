Após chamar política de 'distração', corretora cripto lança registro de eleitores em blockchain

A Coinbase, uma exchange de criptomoedas cujo CEO disse anteriormente que não “defende nenhuma causa específica ou candidatos internamente que não estejam relacionados à nossa missão”, lançou um portal de registro de eleitores como parte de uma iniciativa de educação sobre políticas de criptomoedas.

Em uma postagem no blog de quinta-feira, o diretor de políticas da Coinbase, Faryar Shirzad, disse que a exchange de criptomoedas oferecerá aos usuários a oportunidade de se registrar para votar nos Estados Unidos por meio de um site da Capitol Canary.

De acordo com o chefe de políticas, a ferramenta de registro de eleitores fazia parte de uma iniciativa destinada a fornecer à comunidade de criptomoedas “ferramentas para participar das discussões políticas críticas que acontecem nos Estados Unidos”.

Shirzad disse que estar informado e engajado em questões em torno das eleições de meio de mandato dos EUA em 2022 era “missão crítica para o futuro da criptomoeda”, já que os legisladores “tomarão decisões importantes sobre como criptomoedas, blockchain e Web3 serão regulamentados”.

“Hoje, mais do que nunca, as criptomoedas e a Web3 estão consolidados como tópicos de interesse público e debate político”, disse Shirzad. “Os candidatos políticos estão falando sobre elas, o público está interessado nelas e a comunidade de criptomoedas quer ajudar a moldá-los.”

Ele adicionou:

"Nos próximos anos, serão desenvolvidas legislações e regulamentos que ajudarão a moldar a direção de nossa indústria para a próxima década [...] É essencial que nossos líderes eleitos entendam o potencial da criptomoeda e apoiem uma estrutura política que promova a inovação contínua aqui nos Estados Unidos."

De acordo com o chefe de políticas, a equipe da Coinbase não “fala regularmente sobre política”. O CEO Brian Armstrong causou repercurssão em setembro de 2020 após uma postagem no blog em que descreveu a exchange de criptomoedas como “unicamente focada em alcançar sua missão” como parte de uma empresa que se absteve amplamente de se envolver na política dos EUA.

“Não defendemos internamente nenhuma causa ou candidato específico que não esteja relacionado à nossa missão, porque é uma distração de nossa missão”, disse Armstrong na época. “Mesmo que todos concordemos que algo é um problema, podemos não concordar com a solução.”

O CEO da Coinbase esclareceu que a exchange de criptomoedas pode se envolver “se houver um projeto de lei apresentado em torno de criptomoedas”, mas não em tópicos como saúde e educação. Em outubro de 2020, Armstrong postou um link removido em sua conta no Twitter para uma publicação no blog contendo falsidades facilmente desmascaradas relacionadas à política. Desde então, ele se reuniu com muitos legisladores dos EUA e fez postagens em suas contas de rede social sobre questões relacionadas a criptomoedas.

Não está claro se as políticas dos candidatos sobre cripto e blockchain serão decisivas para os eleitores dos EUA, dadas as preocupações sobre outras questões, incluindo economia, controle de armas em meio a vários tiroteios em massa e direitos das mulheres após a Suprema Corte derrubar Roe v. Wade em junho. A Coinbase formou o Crypto Council for Innovation em abril de 2021 para facilitar o diálogo sobre cripto entre aqueles no espaço e os formuladores de políticas, e registrou um comitê de ação política em fevereiro para apoiar "legisladores pró-cripto".

