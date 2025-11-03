Após captação de US$ 3,4 mi, Lumx promove evento sobre finanças digitais

No dia 5 de novembro, São Paulo recebe o Lumx Connference, evento organizado pela startup brasileira que captou US$ 3,4 milhões para discutir questões de compliance e regulação de stablecoins. A conferência reunirá líderes do setor, autoridades regulatórias e especialistas para debater tendências, desafios e oportunidades que estão redefinindo o futuro das finanças digitais.

O encontro será palco para discussões sobre os desafios regulatórios do mercado de stablecoins, o impacto das normas de compliance sobre a adoção de novas tecnologias e as exigências crescentes de transparência, governança e segurança nesse setor.

“Entendemos que ainda existe um território em construção quando o assunto é regulação e compliance. Nosso time jurídico tem se dedicado para avançar continuamente e acompanhar clientes e parceiros nesse tema. Com isso, decidimos ampliar o que já fazemos internamente e construir um evento capaz de gerar ainda mais valor e informação, não só para quem já está conosco, mas para o mercado como um todo”, disse Amanda Marques, CMO da Lumx.

Painéis e debates vão abordar como legislações emergentes, frameworks regulatórios e padrões internacionais estão moldando o ambiente de negócios, trazendo novas responsabilidades para instituições tradicionais e inovadoras, além de discutir os caminhos para equilibrar inovação, proteção do consumidor e integridade do sistema financeiro.

Entre os convidados confirmados estão Nagel Lisânias, chefe de divisão do Banco Central, João Accioly, diretor da CVM e Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia da Fenasbac.

Os painéis contarão com especialistas como Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumx, Gabriela Trevisan, diretora do BTG Pactual, Thamilla Talarico, diretora de crescimento financeiro on-chain Brasil da Polygon, Georgia Sanches, líder de negócios Brasil da Sumsub, Adrielle Andrade, diretora de vendas da Utila, Eduardo Paiva, sócio do Paiva Gomes Advogados e Fernando Marques Borges, diretor executivo da Abracam, entre outros.

Embora o evento presencial seja restrito a convidados, a Lumx Connference será transmitida ao vivo para o público geral a partir das 14h.

