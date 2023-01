Após cair ao menor valor em dois anos, Solana sobe 15% em um dia; o que vem a seguir?

A criptomoeda nativa da rede Solana surpreende investidores nesta segunda-feira, 2, ao disparar cerca de 15% após comentários positivos de Vitalik Buterin, o criador da Ethereum. A SOL vinha despencando de forma intensa nos últimos meses, por conta de sua ligação com a corretora cripto falida FTX. Agora, a criptomoeda dá sinais de que uma recuperação pode estar por vir.

No momento, a SOL é cotada a US$ 11,15, ainda com alta de 12,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. O volume de negociação subiu 88,5%, enquanto o valor de mercado da criptomoeda recebeu aproximadamente US$ 500 milhões no período, subindo 11,8%.

Já afetada pelo que ficou conhecido como “inverno cripto” em 2022, a SOL apresentava quedas significativas quando despencou ainda mais com o colapso da FTX. A corretora de criptomoedas que era a segunda maior do mundo e foi à falência em menos de uma semana graças à exposição de indícios de má gestão dos ativos de clientes e polêmicas ligadas a seus executivos, que geraram uma onda de saques e insolvência.

Com isso, a SOL chegou a perder 20% em apenas uma semana e passou a ser negociada na casa de um dígito pela primeira vez em dois anos.

Apelidada de “moeda do Sam”, em referência ao fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, a SOL foi considerada “morta” por uma série de investidores e especialistas. No entanto, nem tudo pode estar perdido para a criptomoeda nativa da rede Solana.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future.

Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾

— vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022