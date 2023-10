Após ataque hacker de US$ 133 milhões, corretora cripto ressarce investidores e retoma atividades

A corretora cripto CoinEx anunciou recentemente a retomada de suas atividades pouco mais de um mês depois de ter sofrido um ataque hacker que roubou cerca de US$ 133 milhões das carteiras cripto de clientes. Os usuários da plataforma que foram afetados também foram ressarcidos.

"[Nosso] Sistema de Controle de Risco detectou transferências anômalas de várias carteiras usadas para armazenar os ativos da exchange CoinEx", afirmou a corretora de criptomoedas na época. A empresa ainda havia afirmado que o valor roubado compunha uma pequena parte de suas reservas totais, garantindo o ressarcimento dos clientes.

Pouco mais de um mês depois, de fato a corretora confirma o ressarcimento total dos clientes afetados e retoma suas operações regulares e serviços.

No último ano, centenas de incidentes de segurança foram confirmados em corretoras de criptomoedas, redes blockchain, carteiras cripto, entre outros, que custaram mais de US$ 4 bilhões para os bolsos de empresas e investidores. No entanto, “o impacto não se limita apenas às quantias roubadas, mas também às respostas posteriores das empresas em relação aos danos”, afirmou a CoinEx em um comunicado.

A empresa também divulgou como lidou com o problema:

“1. Às 23:00 (UTC+8) do dia 12 de setembro, a CoinEx suspendeu os serviços de saque e transferiu os ativos para a carteira fria.

2. Nas 48 horas seguintes, a CoinEx coordenou com exchanges parceiras o congelamento dos ativos relacionados e o fortalecimento dos protocolos de segurança da indústria.

3. Às 16:05 (UTC+8) do dia 14 de setembro, a CoinEx publicou anúncios oficiais para confirmar que a causa raiz do ataque foi o comprometimento da chave privada de parte das suas hot wallets e esclareceu os detalhes do incidente.

4. Às 19:58 (UTC+8) do dia 14 de setembro, Haipo Yang, CEO da CoinEx, fez uma declaração pública em sua conta pessoal no X (Twitter), prometendo resolver prontamente o ataque e garantindo 100% de compensação aos usuários afetados.

5. Durante todo o processo, a CoinEx comunicou prontamente atualizações por meio das redes sociais, plataformas da comunidade e anúncios em seu site, mantendo os usuários informados a cada passo.

6. No dia 17 de outubro, a CoinEx retomou plenamente suas operações regulares e serviços após extensas atualizações em sua infraestrutura de carteira.”

Depois de casos envolvendo grandes prejuízos bilionários no mercado cripto, os investidores precisam ficar atentos às plataformas e suas políticas para resolução de problemas como este.

No ano passado, mesmo que não tenha sofrido um ataque hacker, a partir de uma fraude FTX deixou um prejuízo de bilhões para os investidores que mantinham suas criptomoedas na plataforma e que ainda não foram ressarcidos.

“Para o ecossistema cripto continuar avançando de forma positiva, é necessário diligência coletiva frente aos entraves em meio a mercados em baixa atuais e ao crescente número de ataques, com medidas de segurança robustas que constroem a confiança essencial dos usuários, enquanto uma expansão prudente e crescimento bem planejados destravam o potencial da indústria cripto”, disse Haipo Yang, CEO da CoinEx.

