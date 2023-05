Após 8 anos inativa, carteira movimenta R$ 70 milhões em ether e chama atenção do mercado

Uma carteira de ether que estava inativa desde 2015 despertou repentinamente após oito anos de hibernação, movimentando um total de oito mil unidades da criptomoeda em apenas dois minutos e gerando uma série de especulações no mercado sobre o seu dono e as possíveis motivações para a movimentação.

A carteira recebeu oito mil ethers após participar do ICO (Oferta Inicial de Moedas, na sigla em inglês) da Ethereum em 2015 e permaneceu inativa até o último sábado, 27. Nesse dia, seu proprietário realizou uma transferência cautelosa de 1 ether para uma nova carteira, e um minuto depois transferiu os 7.999 ethers restantes para a nova carteira.

O valor total dos ethers movimentados equivale a aproximadamente US$ 14,7 milhões (R$ 73 milhões, na cotação atual). Essa transação foi identificada pelo serviço de análise de dados de blockchain Lookonchain, que fez uma publicação no Twitter sobre a movimentação.

An Ethereum ICO participant who has been dormant for 8 years woke up today.

He transferred all 8000 $ETH($14.7M) to a new address.https://t.co/1griKB9Te9 pic.twitter.com/1bvQh3zsqY

