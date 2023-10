Após ‘alta surpreendente’, preço do bitcoin recua e pode chegar a US$ 32 mil, aponta analista

Após semanas de ganhos, o preço do bitcoin recua nesta sexta-feira, 27. Dominando mais de 53% do mercado, a principal criptomoeda vinha em uma escalada de otimismo em relação à aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, mas as grandes expectativas não sustentaram mais altas depois do bitcoin bater seu recorde de preço de 2023 em US$ 35 mil.

Cotado a US$ 33.915 no momento, o bitcoin recua apenas 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda já vinha devolvendo ganhos nos últimos dias depois de um início de semana agitado. No acumulado do ano, o bitcoin ainda sobe mais de 104%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL, LINK e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O bitcoin vai subir ou vai cair?

“Como a pressão compradora ainda é alta, acredito que será possível negociar nessa região durante o fim de semana, para semana que vem recuarmos para próximos de US$ 32 mil”, comentou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da Bitget.

Para as próximas semanas, no entanto, o tema ETF ainda pode ser bastante relevante para o mercado. Especialistas da Bloomberg apontaram uma chance de 90% de aprovação nos Estados Unidos, onde diferentemente do Brasil, ainda não existem ETFs de bitcoin à vista.

A expectativa da NYDIG é que a aprovação traga cerca de R$ 150 bilhões para o mercado de criptomoedas. Já a CryptoQuant revelou a possibilidade de aumento de US$ 1 trilhão no valor de mercado do setor como um todo.

“O principal driver de preço deverá continuar sendo a possibilidade de aprovação dos ETFs de Bitcoin, principalmente o da trilionaria BlackRock. Também fica sob o radar a possibilidade das gestoras já estarem fazendo o seeding, isso é, a compra das moedas para o lançamento do ETF”, disse Tiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

“Esse movimento poderia iniciar o gatilho de alta nos preços causados pelo aumento da demanda pelas moedas. Apesar do ambiente macroeconômico complicado, a moeda segue descorrelacionada da maior parte dos índices globais, que derreteram durante a semana”, concluiu o analista.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether também recua 0,9% nas últimas 24 horas e é cotado a US$ 1.773, de acordo com dados do CoinMarketCap. A cripto nativa da rede Ethereum ainda acumula alta de 10,5% nos últimos sete dias.

Enquanto a maioria das criptomoedas entre as 20 maiores do mundo recua nesta sexta-feira, 27, duas criptos que se destacaram por seus fortes movimentos de alta no início da semana se mantêm no verde: SOL e LINK.

A SOL, da rede Solana, sobe 1,24% nas últimas 24 horas. Já a LINK, da Chainlink, sobe 1,79%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL, LINK e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok