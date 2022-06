Apesar de rumores, o mercado de NFTs está longe de estar morto, revelam dados do DappRadar

O mercado de tokens não-fungíveis, ou NFTs, desacelerou desde seu pico, mas isso não significa que a indústria está morta – longe disso, na verdade.

Os volumes de vendas de NFT chegaram a US$ 3,7 bilhões em maio, de acordo com o último relatório da indústria da DappRadar, divulgado na quarta-feira (09/06). Embora os volumes tenham caído 20% em comparação com abril, a atividade do setor permanece robusta, considerando que os ativos de criptomoedas como um todo estão em um mercado de baixa.

O DappRadar também destacou o fato de que os volumes do mercado não diminuem tanto quando medidos em seus tokens nativos, como ether. Caso em questão: OpenSea, o maior mercado de NFT, gerou 950.000 ETH em volume de negociação no mês passado, que caiu apenas 6,5% em comparação com abril. Quando medido em dólares dos Estados Unidos, os volumes mensais da OpenSea diminuíram 25%.

Enquanto isso, os NFTs da Solana registraram seu melhor mês de negociação, gerando US$ 335 milhões em volume em todos os mercados, um aumento de 13% em comparação com abril.

O relatório da DappRadar citou coleções NFT como Moonbirds e Okay Bears da Solana como sendo os maiores catalisadores para o sólido desempenho da indústria em maio. Enquanto isso, a coleção NFT Goblintown gerou US$ 31 milhões em vendas desde o lançamento em 22 de maio. A alta demanda empurrou o piso de preço do projeto de zero para 6 ETH no momento da publicação.

No entanto, as notícias não foram todas positivas, pois as chamadas coleções “blue-chip”, como o Bored Ape Yacht Club (BAYC), viram seu valor cair drasticamente à medida que os compradores mudaram para as coleções recém-promovidas. O piso de preço do BAYC caiu 38% em maio, caindo de 150 ETH para 93 ETH, de acordo com o DappRadar.

Embora os NFTs não sejam imunes à volatilidade do mercado de criptomoedas, o setor parece estar conquistando um nicho forte – e ganhando a adoção geral no processo. De acordo com um relatório recente do agregador de dados de criptomoedas CoinGecko, o mercado de NFT deve movimentar mais de US$ 800 bilhões nos próximos dois anos.

