Apesar de correção, bitcoin supera principais investimentos em 2024; confira perspectivas

Nesta segunda-feira, 1, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana no verde, após um período de correção de preços. Desde o início de 2024, o desempenho da principal criptomoeda do mercado superou diversos investimentos tradicionais. Agora, especialistas especulam sobre os próximos passos do bitcoin para o segundo semestre.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.903, com alta de 2,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar da alta, nos últimos 30 dias o bitcoin ainda acumula queda de 7,1%.

“Apesar da queda de pouco mais de 7% em dólares ao longo do mês de junho, o bitcoin encerrou o primeiro semestre cotado acima dos US$62 mil, acumulando uma excelente valorização de 48,20% e superando as principais classes de ativos em 2024”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Para os investidores brasileiros, esta performance ainda foi realçada pela significativa depreciação do Real, que perdeu mais de 15% do seu valor em relação ao Dólar desde o início do ano, colocando o bitcoin como uma opção atrativa de diversificação e proteção contra o risco doméstico”, acrescentou ele à EXAME.

“O período foi marcado pelo lançamento dos ETFs de bitcoin nos EUA, os quais já acumulam mais de US$50 bilhões em ativos sob gestão, oferecendo uma maneira acessível para investidores de diferentes níveis se posicionarem no ativo”, disse Parizotto.

Expectativas para o segundo semestre

“Para o segundo semestre a expectativa segue positiva. A previsão é que os ETFs de ether, segunda maior criptomoeda do mercado, inicie suas negociações já nos primeiros dias de julho”, disse ele.

“Adicionalmente, há expectativas de que o Fed inicie cortes nas taxas de juros a partir da reunião de setembro, criando um ambiente favorável para os ativos de risco, o que poderá impulsionar o desempenho das criptomoedas”, concluiu o especialista.

