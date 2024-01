'Apenas dois ou três ETFs de bitcoin vieram para ficar' nos EUA, diz CEO da Grayscale

A maioria dos fundos de investimento em bitcoin negociados em bolsa (ETFs) aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) não sobreviverá, diz Michael Sonnenshein, CEO da Grayscale Investment.

Em uma entrevista em 18 de janeiro à CNBC no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, Sonnenshein previu que a maioria dos 11 ETFs de Bitcoin aprovados provavelmente falhará.

A SEC dos EUA aprovou oficialmente 11 ETFs de bitcoin em 10 de janeiro, com 10 começando a negociar no dia seguinte. Muitos emissores de ETF reduziram suas taxas de negociação para aumentar a competitividade com outros patrocinadores de ETF, com a maioria dos ETFs aprovados estabelecendo taxas entre 0,2% e 0,4%. Vários emissores de ETF de bitcoin também ofereceram isenções temporárias de taxas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por outro lado, a Grayscale - o maior detentor de bitcoin entre os emissores de ETF de bitcoin - cobra até 1,5% sem isenções.

Sonnenshein defendeu as taxas da Grayscale para seu produto ETF de Bitcoin, que são as mais altas do mercado, afirmando que apenas dois ou três ETFs de bitcoin sobreviverão, e o resto será retirado do mercado:

“Do nosso ponto de vista, isso pode às vezes colocar em questão seu compromisso de longo prazo com a classe de ativos [...] Eu não acho que o mercado acabará tendo esses 11 produtos de bitcoin que nos encontramos tendo.”

As observações de Sonnenshein vieram no quinto dia de negociação dos ETFs de bitcoin nos Estados Unidos. Desde o início da negociação, a Grayscale se tornou o único emissor a vender agressivamente bitcoin, descarregando até 37.947 BTC até 18 de janeiro. Em contraste, os outros nove emissores têm adicionado pelo menos 40.000 BTC aos seus produtos desde o início da negociação.

Mati Greenspan, fundador da Quantum Economics, não descarta a possibilidade de que a maioria dos emissores de ETF provavelmente falhará a longo prazo, pois a maioria dos investidores preferirá manter seus ativos ou optar pela autogestão.

“Por enquanto, ter ETFs de bitcoin é uma boa maneira para alguns gestores de carteira ganharem exposição que de outra forma não poderiam,” Greenspan disse ao Cointelegraph, adicionando:

“Mas ter 11 deles é bastante ridículo. Terá que haver uma consolidação, e todos eles sabem disso, por isso as taxas estão no chão.”

Alguns executivos de emissores de ETF de Bitcoin acreditam que não há conflito entre autogestão e ETFs de bitcoin. “Autogestão e um ETF não são mutuamente exclusivos,” disse Cathie Wood, CEO da ARK Invest, durante um espaço no X (anteriormente Twitter) em 10 de janeiro. Ela também observou que o ETF de bitcoin da ARK - que cobra uma taxa de 0,21% - não visa maximizar lucros.

“Estamos olhando para o bitcoin como um bem público. E uma das maneiras de fazer isso é este produto de baixa taxa. Temos outras estratégias gerenciadas ativamente onde podemos fazer mais no lado da lucratividade. Esse não é o nosso objetivo aqui,” afirmou Wood.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok