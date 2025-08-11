Ant Group nega rumores sobre criação de stablecoin lastreada por terras raras

O Ant Group, empresa financeira ligada ao gigante de tecnologia Alibaba, negou os rumores de que estaria planejando lançar uma stablecoin lastreada a minerais de terras raras. A possibilidade surgiu nas redes sociais chinesas, mas a empresa disse que não estaria trabalhando na criptomoeda no momento.

O rumor apontava que o Ant Group estaria desenvolvendo a criptomoeda a partir de uma parceria com o Banco Popular da China, o banco central do país. A informação foi compartilhada pela imprensa local, mas a empresa fez uma publicação nas redes sociais negando a possibilidade.

"O Ant Group nunca teve esses planos com instituições relevantes. Aconselhamos o público a prestar atenção e ficarem alertas para possíveis golpes", disse a companhia em uma publicação no aplicativo Weibo. O boato surgiu em meio a um interesse crescimento em stablecoins na China.

China e stablecoins

Na semana passada, reguladores chineses emitiram um alerta pedindo que instituições financeiras no país parassem de promover stablecoins. As autoridades disseram que essas criptomoedas possuem riscos especulativos e de fraude e que deveriam ser divulgadas com cuidados.

Segundo as autoridades, foram identificados casos em que criminosos promoveram falsas stablecoins como forma de atrair vítimas para executar os golpes. A China proíbe qualquer tipo de investimento em criptomoedas desde o ano de 2021, associando os ativos a diversos crimes.

No início de julho, gigantes de tecnologia chinesas, incluindo a Alibaba, teriam iniciado uma campanha para pressionar o Banco Popular da China para acelerar a criação de stablecoins pareadas ao yuan, a moeda local. A ideia é usar os ativos para reduzir o uso do dólar em transações comerciais internacionais.

Ao mesmo tempo, a região de Hong Kong tem buscado se posicionar como um novo hub no mercado de criptomoedas e planeja emitir as primeiras licenças para viabilizar a emissão de stablecoins por empresas locais. O foco, porém, estaria no uso para negociações internacionais.

Em geral, as stablecoins são pareadas a outras moedas, principalmente ao dólar. Entretanto, também é possível que esses ativos sejam lastreados em commodities, seguindo o preço delas. É o caso de stablecoins de ouro. Até o momento, porém, projetos com outros minerais são mais raros.

