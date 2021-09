Anitta é destaque em ação do Burger King que vai distribuir NFTs nos EUA

O Burger King anunciou uma campanha promocional que vai distribuir tokens não-fungíveis em blockchain - os chamados NFTs - para os clientes da rede de fast food nos Estados Unidos. E a ação tem a cantora brasileira Anitta como um dos destaques.

Durante o período da ação, todos aqueles que comprarem nas lojas Burger King terão acesso a um QR Code impresso nas embalagens. Ao escanear o código, os consumidores desbloquearão NFTs colecionáveis e, em seguida, esses NFTs poderão levar a uma variedade de prêmios. Ao todo, serão distribuídos quase seis milhões de QR Codes na campanha.

Entre os prêmios, estão colecionáveis ​​digitais em 3D, vouchers de sanduíches Whopper por um ano e produtos autografados. Além disso, alguns dos tokens darão ao felizardo uma “ligação única na vida com uma das celebridades da campanha”.

Entre as celebridades contratadas para estrelar a campanha, a cantora brasileira Anitta, que tem investido em sua carreira internacional, é um dos destaques, ao lado do rapper Nelly e do influencer LILHUDDY.

A campanha foi elaborada em colaboração com marketplace de NFTs Sweet. A ação foi batizada de "Burger King Real Meals NFT".

O namoro do Burger King com o universo dos criptoativos não é exatamente uma novidade. No Brasil, a rede de restaurantes já tinha feito uma ação promocional no primeiro semestre de 2021 em que aceitava a criptomoeda dogecoin como pagamento pela compra de Dogppers, os biscoitos para cães inspirados no sanduíche mais famoso da marca, o Whopper. Já em 2019, na Venezuela, o BK anunciou que aceitaria bitcoin como pagamento.

