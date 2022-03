Animoca Brands visa gigantes das redes sociais em novos planos de expansão

O cofundador e presidente da Animoca Brands, Yat Siu, afirmou que sua empresa continuará a “conduzir empresas à Web3” para acelerar a evolução da internet em um metaverso aberto.

Siu há muito defende o conceito mais amplo de um metaverso aberto em oposição a um fechado que é dominado por grandes empresas Web2 centralizadas. O ponto central do argumento de Siu é que plataformas e tecnologias Web3 descentralizadas, como NFTs, oferecem aos usuários a chance de manter os direitos de propriedade sobre seus dados e conteúdo online, em vez de serem controlados e utilizados por empresas como a Meta (antigo Facebook).

Siu fez seus últimos comentários enquanto falava no terceiro dia do evento Australian Blockchain Week. Durante sua discussão apresentada por Caroline Bowler - CEO da exchange local de criptomoedas BTC Markets - o defensor dos NFTs abordou vários tópicos, incluindo o verdadeiro valor dos NFTs BAYC do Yuga Lab, as limitações da Web2 e o crescente portfólio de empresas e investimentos da Animoca.

"Além disso, acabei de conversar com Yat Siu e Andrew Bragg na mesma semana. Que frisson", publicou Caroline Bowler.

Quando questionado sobre o cronograma da Animoca Brands para o futuro, Siu disse que a empresa ainda está “super cedo” em seu objetivo de longo prazo de construir um metaverso aberto, mas enfatizou a importância de acelerar o processo devido ao risco de ter grandes empresas centralizadas dominando a esfera virtual:

“Você continuará nos vendo adotar essa abordagem enquanto tentamos conduzir as empresas para a Web3. Muito disso é impulsionado por 'como aceleramos a adoção da web3?' porque um dos maiores riscos, como vemos, é que, se as pessoas não se moverem para o espaço com rapidez suficiente, inadvertidamente talvez também criemos outro tipo de elite”.

Adicionando ao seu ponto, Siu soou o alarme das grandes empresas que não querem que o movimento Web3 descentralizado e aberto aconteça, pois ele argumentou que muitos de seus modelos de negócios são construídos em torno da monetização dos dados do usuário.

“Existem organizações centralizadas muito grandes que não querem que isso aconteça porque ganham dinheiro com nossos dados. [Do ponto de vista deles] Os dados não são uma propriedade que devemos possuir. Os dados são uma propriedade que eles devem possuir e podem manipular porque é assim que todo o negócio é construído”, disse ele, acrescentando que “são com eles que temos que nos preocupar do nosso ponto de vista”.

Uma maneira importante de combater as empresas centralizadas do metaverso, de acordo com Siu, é integrar o maior número possível na Web3 até que ela se transforme em uma espécie de “estrutura de comércio global”, pois os usuários se acostumarão com a liberdade e a capacidade de possuir uma participação no espaço.

Ele novamente alertou que um movimento no sentido oposto proporcionaria fortalecer as empresas centralizadas e dar-lhes um controle mais forte sobre o espaço do metaverso no futuro, prolongando o que já ocorreu na era web2:

“Se a maioria de nós decidir apenas existir em um metaverso fechado ou em um ecossistema totalmente fechado, então, na verdade, vivemos de acordo com suas regras. E seria difícil sair porque eles acabam manipulando e controlando esse efeito de rede, como vimos hoje com algumas das grandes empresas de tecnologia.”

