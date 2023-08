Analista famoso de Wall Street diz que bitcoin pode chegar a US$ 150 mil em 2024

O analista Thomas Lee, um dos mais conhecidos do mercado norte-americano, ficou famoso por apostar em grandes valorizações do bitcoin nos próximos anos. E o co-fundador da Fundstrat Global Advisors continua acreditando em suas previsões. Na última quarta-feira, 16, ele afirmou que o ativo pode chegar a ultrapassar os US$ 150 mil em 2024.

Em uma entrevista no canal CNBC, Lee foi questionado sobre suas projeções para o preço da criptomoeda. Ele destacou que, no momento, o ativo está sendo pressionado pelas perspectivas de investidores sobre o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Nos últimos dias, apostas em torno de uma nova elevação voltaram a ganhar força.

O movimento prejudica ativos considerados de risco, o que inclui o bitcoin e outras criptomoedas, afastando investidores. Entretanto, Lee afirmou que ainda está otimista em relação ao preço do ativo no médio prazo. O principal evento que pode impulsionar sua cotação é a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, de um fundo negociado em bolsa (ETF) de preço à vista do ativo.

Se a aprovação ocorrer, Lee acredita que "a demanda será maior do que a oferta diária de bitcoin, de modo que o preço terá que subir". Nesse cenário, ele projeta que a criptomoeda chegaria a uma cotação "superior a US$ 150 mil, podendo até mesmo chegar a US$ 180 mil". Atualmente, a SEC analisa pedidos de diversas gestoras.

Por outro lado, caso não haja uma liberação do ETF, o analista avalia que a criptomoeda ainda teria uma valorização, mas menor. "Haverá uma queda na oferta novamente, de modo que o preço de compensação terá de aumentar. Mas não será [uma alta] de seis dígitos", destacou. Lee se referiu ao chamado halving, que está previsto para acontecer em abril de 2024 e reduzirá pela metade a quantidade de bitcoins gerados no processo conhecido como mineração.

ETFs de bitcoin

Nas últimas duas semanas, diversas gestoras entraram com pedidos para lançarem seus próprios ETFs de preço à vista da maior criptomoeda do mundo. A que chamou mais a atenção do mercado foi a BlackRock, gestora que possui mais de US$ 10 trilhões sob gestão.

Além dela, a Fidelity, a WisdomTree, VanEck e a Invesco também enviaram solicitações para a SEC, se juntando à Ark Invest, que enviou um pedido em abril. A SEC chegou a devolver esses pedidos solicitando mais clareza nas informações, e as gestoras enviaram o material novamente pouco depois.

Os ETFs são considerados uma alternativa mais segura e tradicional para investidores que ainda têm receio de investir no mercado de criptomoedas. Por isso, a aprovação inédita de um ETF de preço à vista do bitcoin é ansiosamente aguardada por investidores, que esperam que o lançamento de um produto do tipo atraia mais capital e interesse para o setor.

