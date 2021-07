Analista da Bloomberg: ouro e bitcoin serão os vencedores do 2º semestre

O especialista-chefe de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, compartilhou nesta terça-feira, 27, uma análise sobre o segundo semestre de 2021, dizendo que bitcoin, ouro e títulos de longo prazo do tesouro americano devem ser os melhores investimentos da segunda metade do ano.

"Ouro, bitcoin e títulos de longo prazo do tesouro americano dividem correções substanciais em mercados em alta, dinâmica que vemos empurrar o trio para o topo das melhores performances do segundo semestre", publicou, no Twitter, junto à dados da Bloomberg Intelligence sobre os ativos.

Na mesma análise, o especialista também afirma que o petróleo deve enfrentar um mercado com tendência de baixar na segunda metade do ano, o que pode ter implicações macroeconômicas profundas.

Há cerca de uma semana, McGlone, que já falou algumas vezes que o bitcoin deve chegar a 100 mil dólares nos próximos anos, disse que a recente queda no preço da criptomoeda era necessária para um "amadurecimento saudável" do ativo digital.

Desta vez, ele citou também o desempenho recente do ether, sugerindo que a criptomoeda da rede Ethereum pode ser considerada a maior ganhadora do The B Word, evento online sobre bitcoin que reuniu nomes como Elon Musk, Jack Dorsey e Cathie Wood.

Nesta terça-feira, depois de um dia de bastante volatilidade e o maior preço do bitcoin dos últimos 40 dias, negociado pouco acima de 40 mil dólares, a criptomoeda sofreu leve correção e é negociada no momento na faixa de 38.300 dólares, com alta de 28% nos últimos sete dias. Já o ether é cotado a 2.275 dólares, com alta semelhante na semana, de 26,4%.