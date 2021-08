Analista cita métricas e vê possibilidade de bitcoin chegar a US$ 220.000

O bitcoin impressionou o mercado nas últimas semanas, com uma alta de quase 50% nos últimos 30 dias e ao se segurar próximo dos 50 mil dólares, logo depois registrar seu maior preço desde 15 de maio. Além disso, uma métrica de alta aponta para ganhos potenciais muito maiores, dizem especialistas.

Dados do TradingView mostram claramente que o indicador de convergência/divergência da média móvel semanal (MACD) para o par BTC/USD mudou do vermelho para o verde. Segundo analistas, isso pode fazer o preço da criptomoeda disparar e buscar novas máximas, muito superiores aos 64 mil dólares registrados em abril.

Novo aumento de cinco vezes no preço do bitcoin?

A MACD, que produziu um raro cruzamento no início de agosto e indicou corretamente a alta recente, agora adiciona o potencial para ganhos futuros muito maiores do que o mercado viu até nos últimos dias, quando a criptomoeda saltou de 32 mil dólares, há cerca de um mês, para os atuais 50 mil dólares.

Esta métrica é um indicador normalmente utilizado para determinar a trajetória geral de um ativo, e o bitcoin até hoje não foi exceção. A última vez que ocorreu um cruzamento de alta deste tipo, o par BTC/USD teve um aumento de preço de 5,5 vezes - saltando de 11.500 dólares em outubro de 2020 para a máxima histórica de 64.500 dólares apenas seis meses depois.

Caso a história se repita, o bitcoin chegaria a mais de 220 mil dólares no final do ano ou no início de 2022.

Gráfico semanal de BTC/USD (Bitstamp) com MACD. Fonte: TradingView Gráfico semanal de BTC/USD (Bitstamp) com MACD. Fonte: TradingView

Esta é uma previsão que supera as estimativas mais otimistas para a metade restante de 2021, incluindo o "pior cenário" do criador do modelo de análise e previsão stock-to-flow, PlanB, que citou o preço-alvo de 135 mil dólares para dezembro.

No entanto, nomes bem conhecidos se posicionaram firmemente a favor da continuidade da alta. "Não posso reiterar o suficiente - acho que veremos uma valorização de preço muito, muito rápida até o final deste ano", disse o co-fundador da Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, à CNBC. "Em 2017, o Bitcoin passou de 10 mil para 20 mil dólares em 18 dias - não me surpreenderia ver algo louco como isso acontecer antes do final do ano."

A análise considera a possibilidade de preço próximo aos 220 mil dólares apenas se o comportamento do preço do bitcoin mantiver exatamente o que foi registrado da última vez. Não existe, claro, nenhuma garantia de que isso aconteça.

por Cointelegraph Brasil