Análise: Solana dispara mais de 30% em uma semana; é hora de comprar?

Por Lucas Costa*

A criptoesfera tem uma semana tranquila e os mercados globais têm baixo volume. O movimento que observamos está dentro do esperado, com os investidores ainda aquecendo os motores para o desafiador ano de 2023. No mercado americano, o S&P 500 trabalha com 0,78% de queda e o dólar sobe 0,70%.

Os movimentos desta quinta-feira, 5, podem ser explicados pela bateria de dados que tivemos no final da manhã. A variação de empregos privados (ADP) teve uma leitura de 235 mil novas vagas de trabalho em dezembro, acima do esperado de 153 mil, enquanto os pedidos de seguro-desemprego foram 204 mil na última semana (o esperado era 223 mil).

O S&P 500 tem uma semana lateralizado, após a falha de rompimento do topo anterior em 4.150,00. Não enxergamos perspectivas de recuperação para o curto prazo e a tendência de médio prazo ainda é de baixa. O rompimento do suporte em 3.800,00 pode acelerar quedas até 3.600,00.

O bitcoin trabalha com volume 61% abaixo da sua média nesse início de 2023, com saída expressiva de capital das criptos, após um turbulento 2022. A tendência no médio prazo ainda é de baixa, com uma nova lateralidade no curto prazo entre US$ 15,7 mil e US$ 18,3 mil. O nosso cenário é de indecisão para as próximas semanas, enquanto esperamos novidades nos mercados globais e uma retomada das negociações com aumento de volume.

Solana (SOL)

A Solana sobe mais de 30% desde o fechamento da última semana e volta a superar os US$ 10. O gráfico diário tem superação da média móvel de 50 períodos, indicando uma primeira reação dos compradores. A tendência de médio prazo ainda é de baixa, mas pode perder força caso a cripto supere a resistência dos US$ 15.

As posições compradas nesse tipo de cenário tendem a ter objetivos mais curtos, uma vez que são trades de regressão às médias (pequenas distorções no movimento). A superação dos US$ 15 encontra nova resistência nos US$ 26,50 (região que os vendedores atuaram fortemente no final de novembro.

Cardano (ADA)

A tendência de médio e curto prazo é de baixa para Cardano. O alinhamento da média móvel de 21 e 50 períodos sinaliza aumento da pressão vendedora e os indicadores devem atuar como resistências relevantes em algum movimento de recuperação. O suporte principal é o fundo anterior em US$ 0,24 e seu rompimento tem objetivos em US$ 0,23 e US$ 0,19.

Polkadot (DOT)

A cripto teve volume atípico no dia de ontem, mas o movimento ainda não é suficiente para reverter a sua tendência de curto e médio prazo de baixa. A redução no número de negociações desse início de ano pode ter ajudado a diminuir a pressão vendedora da última pernada de baixa em DOT.

Não enxergamos nenhum sinal de recuperação expressivo no par, mas devemos ficar atentos ao teste do último fundo em US$ 4,24 — o cenário ideal para opções de contra tendência seria uma falha na perda dessa região de preço e formação de fundos mais altos que os anteriores, com objetivo em US$ 5,50.

Decentraland (MANA)

A criptomoeda do metaverso Decentraland tem apresentado aumento da pressão vendedora desde o início de novembro e o cenário segue pessimista, apesar do movimento de alta desse início de 2023. A média móvel de 21 e 50 períodos tem inclinação descendente e não enxergamos espaço para compras enquanto o preço não trabalhar acima das mesmas. A próxima resistência é o ultimo topo relevante em US$ 0,42.

The Sandbox (SAND)

Sand tem um cenário similar à demais criptos — tendência de curto e médio prazo de baixa, topos e fundos descendentes, e cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 períodos. O Índice de Força Relativa saiu do patamar de sobrevenda, mas ainda temos um longo caminho até as resistências superiroes em US$ 0,51. O cenário ainda é de pressão vendedora e devemos ter alguma reação mais forte somente na superação dos US$ 0,71, região que foi o fundo perdido de junho de 2022.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

