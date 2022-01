Análise: se suporte em US$40 mil for rompido, bitcoin pode cair 25%

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue em um forte movimento de queda na última semana, em linha com o sell-off dos mercados globais após o anúncio da possibilidade de aceleração do aumento de taxa de juros pelo governo norte-americano. Dirigentes do Federal Reserve anunciaram também na ata da última reunião do comitê de política monetária a preocupação com uma inflação de características mais estruturais e a necessidade de um enxugamento de seus balanços, resultando em uma diminuição da liquidez global para combater o aumento de preços. A consequência dessa política é um maior estímulo à fuga de capital para os títulos de renda fixa dos Estados Unidos e menor atratividade aos mercados de risco, no qual, os criptoativos se encontram.

O gráfico mostra uma queda de aproximadamente 10%, com aceleração de movimento após o preço ter perdido o suporte dos US$45.000. É importante lembrar que hoje temos um mercado de derivativos de bitcoin forte e mais alavancado, com isso, muitos players são obrigados a stopar suas posições em movimentos bruscos de mercado, gerando uma reação em cadeia de aceleração de movimento e acionamento de robôs.

A tendência de médio e longo prazo é de alta, mas no curto prazo passamos por forte correção. Os indicadores de médias móveis de 21 e 200 períodos possuem inclinação descendente (US$45.580 e US$48.260), sinalizando tendência de baixa no curto prazo e pressão vendedora. O principal suporte que temos no momento é o último fundo dos US$40.000, que caso rompido pode levar ao teste dos US$30.000 (lembrando, que o bitcoin naturalmente possui uma volatilidade maior do que os ativos tradicionais do mercado financeiro).

A expectativa para os próximos dias é de mais quedas, caso o suporte citado seja rompido. O cenário atual dos criptoativos está muito conectado com novas diretrizes do mercado norte-americano, sendo importante acompanhar também os principais índices para uma melhor definição de movimento.

Ethereum (ETH/BTC)

O par ETH/BTC caiu 6,70% na última semana, seguindo também o movimento de queda do bitcoin. O gráfico diário mostra o rompimento de uma linha de tendência de alta (preto), que conecta fundos ascendentes, sinalizando um aumento de pressão vendedora e possibilidade de correção mais profunda.

Observamos a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (região de correção baseadas em proporções de movimento).

Acreditamos em continuidade de quedas, com próximo suporte em 0,07051BTC (retração de 61,8% de Fibonacci), que também é a região da média móvel de 200 períodos (suporte da tendência dos prazos maiores). O rompimento da região citada pode levar ao teste dos 0,06622BTC (retração de 76,4% de Fibonacci). A falha de cenário tem resistência no topo anterior em 0,08865BTC.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

