Análise: depois de subir 38% no início de 2023, alta do bitcoin vai continuar?

Por Lucas Costa*

O bitcoin está em sua quarta semana consecutiva de alta, evento que não ocorria desde agosto de 2021. O movimento de alta está explicado em parte pela recuperação dos mercados globais (alta do S&P 500 e queda do DXY) e pelo novo recorde no hash rate do bitcoin. Vamos apresentar uma análise do S&P 500, bitcoin e demais criptomoedas nos próximos parágrafos.

O S&P 500 tem alta de 1,67% nesta semana, enquanto o dólar global desvaloriza em 0,27%. O índice americano tem movimento de recuperação forte, liderado pelas ações de tecnologia e small caps.

O preço formou fundos mais altos que os anteriores e pode acionar um novo pivô de alta no rompimento do topo em 4.150,00 (dezembro de 2022). O cenário de apetite ao risco é favorável para a continuidade do movimento de alta do bitcoin e demais criptos.

O bitcoin está em sua quarta semana consecutiva de alta e sobe 2% nesta quinta-feira, 26. A tendência no médio prazo ainda é de baixa, mas perdeu força com a falha de rompimento do fundo anterior em US$ 15,2 mil. No curto prazo, temos alinhamento de alta da média móvel de 21 e 50 períodos, sinalizando aumento da pressão compradora.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Acreditamos que o bitcoin pode continuar sua recuperação nas próximas semanas, caso o preço se mantenha acima da média móvel de 21 e 50 períodos. As próximas resistências são US$ 25 mil e US$ 30 mil.

Solana

A Solana ficou lateralizada essa semana. O gráfico diário tem movimento de alta no curto prazo, mas acompanhamos uma desaceleração conforme o preço se aproxima da resistência da média móvel de 200 períodos em US$ 27,10. A tendência de médio prazo ainda é de baixa, mas foi ameaçada pelo movimento de recuperação recente. O rompimento da média móvel de 200 períodos encontra resistência em US$ 50,00.

Cardano

A Cardano fechou estável na última semana, mas acumula mais de 49% de alta no ano de 2023. A cripto se aproximou da média móvel de 200 períodos e os vendedores podem voltar a atuar nos US$ 0,3965. Acreditamos que o movimento pode perder força nos próximos dias, mas o que não anula a recuperação. Os próximos suportes são a média móvel de 21 períodos em US$ 0,3420 e US$ 0,3005.

Polkadot

Polkadot faz tentativa de reversão de baixa para alta no curto prazo, mas enfrenta resistências em US$ 6,42. No gráfico diário, as médias móveis têm cruzamento de alta e a recuperação teve formação de máximas e mínimas mais altas que as anteriores. O rompimento do topo anterior em US$ 7,35 pode provocar uma nova pernada de alta até o topo em US$ 9,60.

Avalanche

Avalanche foi um destaque da última semana, mas permanece lateral nos próximos dias. A tendência é de baixa no médio prazo, mas faz tentativa de recuperação no curto prazo. A cripto tem resistência em US$ 20,15 e a superação desse nível pode levar os preços até US$ 31,00. O próximo suporte é a média móvel de 50 períodos em US$ 13,60.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

