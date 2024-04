Análise: criptomoedas voltam a seguir mercado global e bitcoin tem "tentativa de correção"

O mercado de cripto iniciou uma tentativa de correção nesta semana, voltando a operar os movimentos do cenário macro global. A abertura da curva de juros dos Estados Unidos e o fortalecimento do dólar pressionaram os principais criptoativos.

O SPX registrou alta de 0,39% na última semana e corrige 0,92% nos últimos dois dias; o DXY registra uma alta de 0,22% essa semana; o bitcoin caminha para 7,58% de queda desde a segunda-feira.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin, Ethereum e Solana.

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 tem tendência de alta no curto e médio prazo, mas fez um movimento de recuperação essa semana. No gráfico semanal, o rompimento do topo em 4.820 levou à formação de um novo pivô de alta, com objetivos em 5.370 (141,4%) e 5.640 (161,8%).

No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, indicando dominância da ponta compradora. Apesar disso, o preço fez um movimento de correção até a média móvel de 21 períodos, a continuidade do movimento de queda pode levar ao teste do próximo suporte na média móvel de 50 períodos em 5.063.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

Análise Técnica – DXY

O dólar tem uma tendência de alta no curto prazo e voltou a ganhar força na última semana. No gráfico diário do DXY, o preço formou um fundo mais alto que o anterior e o rompimento do topo em 105,000 pode acionar um novo pivô de alta, com objetivo no topo de outubro de 2023 em 107,150.

O preço se afastou da média móvel de 200 dias e o indicador pode atuar como um suporte relevante em um cenário de falha da continuidade da alta.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

Análise Técnica – bitcoin

O bitcoin possui tendência de alta no médio prazo, mas o gráfico diário do BTCUSD mostra um primeiro sinal de tentativa de correção. O preço está acima da média móvel de 50 dias e esperamos que o indicador atue como um suporte relevante em US$ 62.500.

O price action mostra que os compradores falharam em provocar o rompimento da resistência em US$ 73.400 e o preço formou um topo mais baixo que o anterior em US$ 71.600. O próximo suporte é o último fundo em US$ 62 mil.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

No curto prazo, o gráfico de 4 horas do bitcoin rompeu a média móvel de 200 períodos e já temos cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 períodos, indicando aumento da pressão vendedora e movimento de correção. O próximo suporte é a região dos fundos anteriores em US$ 62.000 e US$ 52.000.

O movimento atual deve ser visto como uma correção das tendências maiores, ainda não temos sinais de uma reversão da tendência primária de alta.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

Análise Técnica – Ethereum

O gráfico da Ethereum (ETHUSD) também mostra o início de uma correção com formação de um topo mais baixo que o anterior. A tendência de médio prazo é de alta, mas temos o rompimento da média móvel de 50 dias, indicando a possibilidade de correções mais profundas.

O próximo suporte é o fundo anterior em US$ 3.130 e seu rompimento pode levar ao teste da base do último pivô em US$ 2.710. A retomada da tendência de alta depende da superação do topo em US$ 3.675.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

Análise Técnica – Solana

O criptoativo Solana testou a projeção de Fibonacci em US$ 203,35 (objetivo projetado no último texto) e formou uma lateralidade. O gráfico diário do SOLUSD mostra uma tendência de alta, apesar do price action recente, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias. O próximo suporte é o fundo de mar-24 em US$ 165.

Fonte: TradingView/Reprodução (TradingView/Reprodução/Reprodução)

