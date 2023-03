Análise: cenário incerto na economia global gera aumento na volatilidade das criptomoedas

Por Lucas Costa*

Os mercados globais estão em compasso de espera. O noticiário da última semana não foi fácil para os mercados globais, com aumento de volatilidade e pressão nos membros do Fed em relação à decisão de taxa de juros de amanhã (22 de março). Os movimentos recentes envolvendo crise de crédito e quebra de alguns bancos trouxe um otimismo para o mercado cripto.

O principal tema que o mercado está operando é que o Fed precisará tomar medidas contra o aumento da ameaça do risco de crédito das instituições financeiras norte americanas e injetar liquidez na economia (como já anunciado).

O aumento do risco também poderia provocar a interrupção do ritmo de elevação de juros e aumento das probabilidades de corte ainda em 2023, como precificado nas opções de Fed do CME Group.

Atualmente, o mercado precifica 86% de probabilidade de um aumento de 25 bps na reunião de amanhã, fazendo com que a taxa fique entre 4,75% e 5,00%. O cenário para reunião de maio ainda é incerto, apesar de uma parte grande o mercado precificar uma nova alta de 25 bps.

O aumento da expectativa de uma injeção de liquidez no mercado pode ser observado no movimento do rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA. O gráfico mostra o título falhando em formar um topo mais alto que o anterior e o início de uma pernada de queda, que encontrou suporte na média móvel de 200 períodos. O movimento atual ainda não é uma reversão de tendência de baixa para alta, mas sinaliza aumento da pressão vendedora.

Cenário incerto na economia

Os índices de ações não reagiram tão bem e o cenário de curto prazo tem bastante incerteza. A análise mais detalhada do S&P500 oferece um bom contexto para os estudos do bitcoin.

O S&P500 tem tentativa de recuperação nas últimas duas semanas. No gráfico diário, o preço falhou em romper o fundo anterior em 3.850 e voltou a trabalhar acima da média móvel de 21 períodos. O mercado tem tendência de baixa no médio prazo e no curto prazo temos indefinição de tendência. A recuperação dos mercados poderia ganhar força caso o preço consiga romper o topo anterior em 4.170.

O bitcoin acumula mais de 25% de alta nas últimas duas semanas. O movimento de recuperação foi forte o suficiente para provocar o rompimento do topo anterior em US$ 25.000 e acelerar o movimento de alta. A tendência de médio prazo ainda é de baixa, mas no curto prazo vemos uma reversão de baixa para alta. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem inclinação ascendente e indicam aumento da pressão compradora.

Destacamos que o preço distanciou das médias e os indicadores devem oferecer suporte em qualquer movimento de correção. O nosso próximo objetivo para as próximas semanas é o topo de junho de 2022 em US$ 32.000, caso o preço continue trabalhando acima das médias. É importante ressaltar que o cenário macro global está bastante incerto, que reflete no aumento da volatilidade dos mercados.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

