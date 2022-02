Análise: bitcoin tem leve alta com aumento da tensão política na Rússia

O preço do bitcoin se estabilizou na última semana, enquanto o cenário das bolsas não foi nada interessante. As tensões entre Rússia e Ucrânia afetaram os mercados globais e o principal criptoativo se manteve resiliente, enquanto S&P500 teve quedas. A segunda-feira começa otimista com 1,21% de alta na manhã de hoje, 14.

O gráfico diário mostra o preço conseguindo se sustentar acima da média móvel de 21 períodos, mostrando pressão compradora. O Índice de Força Relativa, indicador que mostra força de tendência, apresentou uma queda em relação à semana anterior, mas esse movimento pode ser encarado como uma correção saudável.

A ferramenta de retrações de Fibonacci determina regiões de correção baseadas em proporções de movimento, e o nosso estudo tem por referência o rompimento da linha de tendência de baixa (vermelho), que acompanhava o movimento de queda, e sua superação, que confirma uma melhora de cenário para o bitcoin.

O fechamento positivo da segunda-feira e superação de sua máxima pode levar à formação de um fundo mais alto que o anterior, que formaria uma figura de pivô de alta e confirma a reversão de tendência de curto prazo.

Acreditamos em continuidade de um cenário mais favorável ao bitcoin, e a figura citada tem objetivos de preço nas retrações de Fibonacci do movimento de queda anterior em US$ 52,02 mil (61,8%) e US$ 57,95 mil (76,4%), caso o preço não trabalhe abaixo da média móvel de 21 períodos.

Ethereum (ETH/BTC)

O par ETH/BTC caiu aproximadamente 5,35% na última semana, acompanhando um movimento observado em ativos tradicionais que são altamente relacionados ao setor de tecnologia. O gráfico diário mostra a formação de uma linha de tendência de baixa, confirmando tendência de queda no curto prazo com topos e fundos descendentes.

Observamos a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (região de correção baseadas em proporções de movimento). O preço falhou o rompimento da média móvel de 200 períodos em 0,07237BTC, que trouxe mais pressão vendedora e frustrou os comprados.

O momento é de paciência para o ether, dado que o cenário é de piora. Os próximos suportes são o fundo anterior em 0,06500BTC e 0,05950BTC. O cenário de compras só ocorre com o rompimento da linha de tendência de baixa, sendo um bom balizador para a tendência de curto prazo.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

