Análise: bitcoin e ether disparam após aumento do otimismo com a regulação

Por Lucas Costa*

O bitcoin subiu cerca de 11% na última semana e chegou a ser negociado próximo dos US$ 50.000, em um forte movimento de recuperação. O mercado demonstra mais otimismo, enquanto aguarda novidades sobre as propostas regulatórias da SEC conduzidas por Gary Gensler, que demonstrou apoio à criação de um ETF de futuros de bitcoin na última semana.

No gráfico diário, o preço volta a trabalhar acima da média móvel de 200 períodos (indicador que mostra a tendência de longo prazo), indicando retomada da pressão compradora. O cruzamento da média móvel de 21 períodos acima da média de 200 também demonstra um sinal mais favorável. A tendência principal segue de alta, apesar das correções do curto prazo.

A faixa dos US$ 45.000 é o principal suporte no momento e o preço precisa se sustentar acima desse nível nos próximos dias, em caso de correção. As próximas resistências e objetivos de preço podem ser traçados com a ferramenta de Fibonacci (regiões de correção de um determinado movimento por proporções de Fibonacci), com o topo em US$ 65.300 e fundo em US$ 28.800. O cenário dos próximos dias pode ser de novo teste nos alvos de US$ 51.000 (retração de 61.8% de Fibonacci) e US$ 56.400 (retração de 76,4% de Fibonacci), caso o preço se mantenha acima dos US$ 45.000 (média móvel de 200 períodos.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether teve uma semana mais estável em relação à anterior e é cotado a 0,07035BTC. O preço se mantém lateralizado próximo da média móvel de 21 períodos, indicando indecisão de curto prazo. No gráfico diário, o principal suporte é 0,06715BTC, onde o preço formou um fundo mais alto que o anterior (retângulo laranja), sendo um sinal positivo para a tendência de alta (topos e fundos ascendentes são indicativos de movimento altista na análise técnica) iniciada desde agosto. Seguimos acompanhando figura de pivô de alta para um novo movimento de impulsão após a correção recente, mas é importante lembrar que novas altas são esperadas somente se o preço romper os 0,07350BTC (seta laranja), ativando a figura citada. Os alvos baseados na projeção de Fibonacci (seta vermelha - objetivos de preço baseados no movimento anterior) da figura se encontra em 0,08112BTC (100%) e 0,09116BTC (161,8%). O topo anterior em 0,08205BTC é também uma importante resistência.

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

