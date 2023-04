Análise: bitcoin caminha para semana estável, com mercado à espera de dados dos EUA

Por Lucas Costa*

A semana é estável para o bitcoin e os índices globais, com o mercado em compasso de espera pelos dados do payroll na próxima sexta-feira, 7. Segundo o relatório Spoiler Macro da equipe de Macro e Estratégia do BTG Pactual, a expectativa do mercado é de 240 mil novas vagas em março, mas a projeção do banco é de 246 mil, com a possibilidade de ajuste para 274 mil a depender do ISM desta quarta-feira, 5. É importante lembrar que os dados de fevereiro mostraram a criação de 311 mil vagas, sinalizando um mercado de trabalho americano resiliente.

A semana passada foi de alta para o S&P 500 (3,40%) e queda para o DXY (-0,51%), que criou um ambiente favorável para os ativos de risco. Esse cenário poderia ter beneficiado os criptoativos, mas observamos um price action mais lateralizado para o bitcoin nas últimas duas semanas.

O S&P500 tem aumento da pressão compradora e rompimento da média móvel de 50 períodos. No gráfico diário, observamos a formação de mínimas e máximas mais altas que as anteriores, indicando tentativa de reversão para alta no curto prazo. A tendência de médio prazo é de baixa, mas perdeu força. A próxima resistência é o topo de novembro em 4.170,0 e seu rompimento pode levar ao teste do topo de agosto de 2022 em 4.400,0 e março de 2022, em 4.700,0.

O bitcoin lateralizou na última semana perto dos US$ 28.000, mas a tendência de curto prazo é de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos. A lateralidade dos últimos dias não descaracteriza a tendência, enquanto o preço não trabalhar abaixo do fundo anterior em US$ 26.500. As próximas resistências são US$ 29.500 e o topo de junho de 2022, em US$ 32 mil.

A Ethereum tem movimento similar ao bitcoin, mas observamos um aumento de força relativa (o par ETH/BTC sobe 4,23% essa semana). No gráfico diário, o ether tem tendência de alta no curto prazo em relação ao dólar e rompeu a resistência dos US$ 1.800. O preço encontrou suporte na média móvel de 21 períodos e a região possui um aumento do interesse comprador. O rompimento de novas máximas pode levar ao teste das resistências em agosto de 2022, em US$ 2.000, e maio de 2022, em US$ 2.150.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

