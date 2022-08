Análise: bitcoin apresenta recuperação e se aproxima de mínimas de julho de 2022

Resumo:

• Final de semana foi de queda para as principais criptos

• Bitcoin sobe aproximadamente 3% e ether sobe 7%

• Semana é marcada pelo payroll, indicador econômico mais importante do mês.

O movimento de queda que acompanhamos na semana passada nos mercados se perpetuou pelo final de semana, resultando em uma queda de 3% no bitcoin entre sábado e domingo. A segunda-feira, 29, tem recuperação dos mercados globais, que amanheceram em queda, mas tem recuperação forte durante a manhã, com o S&P500 caindo 0,35% e Nasdaq caindo 0,65%. No criptoverso, o bitcoin subiu 3,20% essa manhã e o ether liderou, com 7,50% de alta.

O gráfico diário tem um movimento lateral, formado desde a falha de rompimento do topo dos US$25.275, sinalizando indecisão no curto prazo. Hoje não veremos tantas linhas ou textos na imagem, mas não é por falta de interesse do autor.

Muitas vezes precisamos recuar na leitura dos gráficos e simplificar o cenário, principalmente quando não temos uma tendência de curto prazo clara e bem definida. A compreensão é simples, uma vez que o preço falha em romper um fundo e logo em sequência falha em romper um topo, temos um mercado lateralizado, em um estado de equilíbrio e indecisão, sem oportunidades.

Os últimos candles tem predominância de dias de queda, com fechamentos próximos de mínimas e corpo grande nas velas. Consideramos que os vendedores tem mais força que os compradores na última semana, apesar do cenário ainda permanecer lateralizado.

Na parte dos indicadores, temos um cruzamento baixista da média móvel de 21 e 200 períodos, demonstrando um aumento do apetite vendedor do curto prazo em relação ao médio prazo. O próximo suporte é o fundo anterior em US$18.760, que caso seja rompido, pode ter objetivos de preço na projeção da lateralidade citada. Por enquanto, prefiro não ter nos gráficos os objetivos de queda, uma vez que pode criar um viés desnecessário.

O gráfico de 60 minutos serve para mostrar uma perspectiva do curtíssimo prazo e fluxo. O movimento vendedor dentro da lateralidade pode ser visto em detalhes, com o preço abaixo da média móvel de 21, 50 e 200 períodos. O fundo intermediário em US$20.760 foi rompido no dia 26 de agosto, no gráfico vemos a violência do movimento, que teve um deslocamento grande de preço em pouco tempo. A próxima resistência de curto prazo é o fundo anterior perdido em US$20.760 e falhas de rompimento da região pode trazer mais pressão de venda.

A visão de curto prazo é um cenário mais lateralizado para o bitcoin, enquanto novas notícias não movimentam o mercado. A semana tem diversos indicadores econômicos, mas o mais importante deles é o relatório de emprego não agrícola, popularmente chamado de payroll.

A expectativa do mercado é da criação de 300 mil novas vagas, contra as 528 mil vagas do mês passado. O mercado olha esses dados em detalhe, uma vez que um cenário de mercado de trabalho mais apertado traz pressões inflacionárias e pode fomentar uma postura mais dura do banco central dos EUA, o que por sua vez prejudica aqueles ativos percebidos como de maior risco. A expectativa da semana é de mais volatilidade, aspecto importante para trazer mais movimento para o mercado e novas oportunidades para os traders.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok