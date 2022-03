Análise: a ação de grandes players no preço do bitcoin, que segue estável

Por Lucas Costa*

A volatilidade era uma promessa para os mercados essa semana. A decisão de taxa de juros do Federal Reserve não trouxe movimentações fortes de preço para os criptoativos, e a falta de outros drivers fez com que os investidores entrassem em compasso de espera por um cenário global com melhor definição no próximo mês.

O gráfico diário mostra continuidade da indecisão de curto prazo, com falha de rompimentos de fundo e topo. Acreditamos em mais deslocamento lateral, enquanto o preço não romper os seus limites de suporte em US$35.000 e resistência em US$45.000.

O rompimento da faixa superior pode levar ao teste da média móvel de 200 períodos em US$48.500. É importante ressaltar que o cenário da lateralidade atual é melhor que o movimento de queda que observamos em novembro, visto que demonstra uma possível região de equilíbrio de preço e falta de apetite vendedor.

A análise do gráfico de períodos menores permite uma compreensão melhor do comportamento das pressões de compra e venda dentro da faixa de congestão. O gráfico de 1 hora funciona como uma espécie de zoom na análise dessa possível acumulação, fornecendo suportes e resistências intermediários. O preço tem uma resistência de curtíssimo prazo em US$42.205, com algum vendedor atuando forte no seu último teste no dia 9 de março. A observação dessa região é importante, pois seu rompimento sugere um patamar de US$44.375 e novo teste do topo do retângulo, muito impulsionado por possível acionamento de stop dos vendidos.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico

