Analisar os ativos é o melhor caminho antes da escolha, diz especialista sobre criptomoedas

Vinicius Bazan, analista de criptoativos da Empiricus Research, faz um panorama do mundo crypto, relembrando o período do bull market do bitcoin associado às análises sobre o impulsionamento do mercado nos últimos anos. Atuando na área de pesquisa cripto, Vinicius também explica o caminho na hora de escolher as criptomoedas. Afinal, existe ativo certo e errado? Confira a entrevista na íntegra:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.