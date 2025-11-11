'Altseason' pode gerar perdas para investidores despreparados, diz CEO da Bitget

Em 2025, investidores acumularam expectativas por uma “altseason”, nome dado ao período em que criptomoedas alternativas ao bitcoin apresentam altas expressivas e superiores à performance da maior criptomoeda do mundo.

Mais baratas e voláteis, as chamadas “altcoins” chamam a atenção de investidores que têm a ambição de multiplicar seu patrimônio. No entanto, o período não é só de “ganhos rápidos” e pode gerar perdas para investidores despreparados, segundo Gracy Chen, CEO global da Bitget, corretora de criptomoedas.

Em entrevista à EXAME, Gracy Chen explicou porque 2025 não teve uma altseason, apesar das expectativas de investidores e até mesmo alguns sinais do mercado, com criptomoedas disparando mais de 200%.

Por que não houve uma altseason em 2025?

“Acredito que a ausência de uma altseason completa em 2025 decorre da dominância persistente do bitcoin, que ultrapassa 60% e tem limitado a rotação de capital para as altcoins, apesar dos sinais iniciais, como o aumento dos volumes de negociação em setembro”, disse ela.

“O entusiasmo inicial em torno de alguns ativos diminuiu à medida que os fluxos institucionais favoreceram BTC e ETH, deixando as altcoins entre 80% e 90% abaixo de suas máximas históricas em meio à consolidação do mercado. Fatores de curto prazo que impedem essa movimentação incluem incertezas macroeconômicas, atrasos regulatórios e a falta de um sentimento mais forte de apetite por risco, que desloque capital de ativos de proteção”, acrescentou.

Haverá altseason em 2026?

Para 2026, a possibilidade de uma altseason acontecer é “um pouco maior”, segundo Chen, mas não é uma garantia. A executiva mencionou que a dominância do bitcoin precisaria cair enquanto as condições macroeconômicas apresentam melhora para que isso aconteça.

“Ainda assim, esse fluxo pode se concentrar apenas em algumas narrativas, como stablecoins e RWAs, e não em uma altseason ampla. Por outro lado, ventos contrários estruturais — como a menor entrada de investidores de varejo, a incerteza regulatória e o encolhimento da liquidez — podem adiar ou atenuar qualquer rali generalizado das alts. Portanto, embora estejamos cautelosamente otimistas com uma possível mudança, não contamos com uma altseason plena”, disse.

Além disso, o interesse institucional pelas criptomoedas pode ajudar a limitar esse fenômeno conhecido do mercado.

“O avanço da institucionalização do mercado cripto, com o foco crescente de instituições e ETFs em bitcoin, provavelmente reduzirá a frequência e a intensidade das futuras altseasons, ao estabilizar o mercado e priorizar ativos consolidados em detrimento das altcoins especulativas”, disse.

“Essa mudança desvia capital das moedas mais arriscadas e reduz o frenesi impulsionado por investidores de varejo que caracterizou as altseasons anteriores. Como resultado, as próximas altseasons podem se tornar mais raras ou mais moderadas, destacando projetos de qualidade e utilidade real em vez de movimentos generalizados de alta”, acrescentou a executiva.

Como se posicionar

Na falta de uma altseason, investidores ainda podem se posicionar de forma estratégica ao investir em criptoativos, segundo a executiva:

“Investidores que enfrentam a ausência de uma altseason no curto prazo devem priorizar alocações em bitcoin e ether para maior estabilidade, mantendo ao mesmo tempo um portfólio diversificado com altcoins seletivas de alto potencial nos setores de DeFi ou IA, para capturar possíveis rotações pontuai”, disse Graxy Chen, CEO da Bitget.

“Monitorar indicadores-chave, como a dominância do bitcoin, a relação ETH/BTC e a atividade on-chain, ajudará em ajustes oportunos, evitando exposição excessiva a ativos voláteis. Além disso, adotar estratégias de gestão de risco, como aportes regulares (dollar-cost averaging) e ordens de stop-loss, pode proteger o capital durante fases prolongadas de consolidação”, acrescentou.

Altseason não é sinônimo de ganho rápido

“Embora as altseasons historicamente tenham oferecido oportunidades de ganhos rápidos com fortes valorizações em criptomoedas mais baratas, essa percepção é apenas parcialmente verdadeira e muitas vezes superestimada, já que nem todas as altcoins prosperam — muitas resultam em perdas significativas para investidores despreparados. Esses movimentos intensos são impulsionados por hype e especulação, mas, em mercados mais maduros, os ganhos estão cada vez mais ligados a fundamentos sólidos, e não apenas ao momento de mercado”, disse Gracy Chen à EXAME.

“Os investidores devem ajustar suas expectativas, reconhecendo que a riqueza rápida normalmente vem acompanhada de altos riscos e requer pesquisa aprofundada além do preço”, concluiu.

