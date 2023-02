Alta ou baixa? Descubra a tendência das principais criptos depois da reunião do Fed

Por Lucas Costa*

O bitcoin se aproximou novamente da região dos US$ 25.000, mas perdeu força em relação às semanas anteriores. Na última quarta feira, 1, o FOMC confirmou as expectativas do mercado e elevou em 0,25% a Fed Funds Rate, atingindo o intervalo entre 4,50% - 4,75% (desaceleração em relação ao último encontro).

Segundo o último relatório “Fed Watch” da equipe de macro strategy do BTG Pactual, o comunicado traz tom neutro em relação ao último encontro

O S&P 500 tem alta de 2,09% essa semana, enquanto o dólar global tem leve queda de 0,22%. O índice americano tem tendência de baixa no médio prazo, mas faz tentativa de reversão para alta no curto prazo. O preço formou fundos mais altos e o rompimento dos 4.100,00 acionou um novo pivô de alta.

As próximas resistências são os topos anteriores em 4.375,00 (agosto de 2022) e 4.687,00 (março de 2022). A melhora no cenário de risco pode ajudar o movimento de recuperação das criptos, ainda que em um posicionamento mais tático.

O bitcoin tem semana lateralizada e se aproximou da resistência dos US$ 25.000 A tendência no médio prazo ainda é de baixa, mas faz tentativa de reversão para alta no curto prazo. No gráfico diário, temos cruzamento de alta entre a média móvel de 21 e 50 períodos, sinalizando aumento da pressão compradora. O rompimento do topo anterior pode acelerar o movimento até as próximas resistências em US$ 32.000.

Solana

A Solana ficou lateralizada pela segunda semana consecutiva. O gráfico diário tem movimento de alta no curto prazo, mas acompanhamos perda de força conforme o preço se aproxima da resistência da média móvel de 200 períodos em US$ 26,66. A tendência de médio prazo ainda é de baixa e pode voltar a ganhar força, caso o preço falhe em superar os US$ 27,50.

Cardano

A Cardano fez movimento de recuperação em V e se aproximou do topo em US$ 0,431. A cripto fez tentativa de reversão no curto prazo, com cruzamento altista das médias móveis. Os próximos suportes são a média móvel de 21 períodos em US$ 0,3600 e US$ 0,3120.

Polkadot

Polkadot rompeu a média móvel de 200 períodos e pode ter uma nova pernada de alta, caso o preço supere os US$ 7,00. No gráfico diário, temos aumento do volume de negociações, reforçando o movimento de reversão. O próximo suporte é a média móvel de 50 períodos em 5,283.

Avalanche

Avalanche é um destaque no mês de janeiro e subiu 11%. A tendência é de baixa no médio prazo, mas o movimento de reversão para alta chama atenção. O rompimento do topo anterior formou um pivô de alta e acreditamos em mais altas, com objetivo no topo de agosto de 2022, enquanto o preço permanecer acima da média móvel de 21 períodos.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

