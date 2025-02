Alta do bitcoin após o halving está abaixo da média de ciclos anteriores

Os retornos do bitcoin no atual mercado de alta das criptomoedas estão abaixo da média de ciclos anteriores, afirma um boletim recente da Ecoinometrics.

Embora a defasagem seja pequena até agora, como revela o gráfico abaixo, o preço do bitcoin precisa subir significativamente nos próximos meses para sustentar seu padrão histórico de alta.

Tomando por base o desempenho do bitcoin em ciclos anteriores, o movimento parabólico do preço do bitcoin deveria estar começando nesse momento, passados 300 dias desde o halving.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Normalmente, a maior parte dos ganhos em um ciclo ocorre no primeiro ano após o halving", afirma o boletim. Em 20 de abril de 2024, a emissão de novos bitcoins por bloco minerado foi reduzida pela metade, de 6,25 BTC para 3,125 BTC.

“Com base nos ciclos anteriores, deveríamos observar um crescimento mais forte neste momento", afirma a Ecoinometrics. De acordo com o boletim, o desempenho atual do bitcoin está alinhado ao do 2º halving, que ocorreu em 2017.

Na ocasião, o preço do bitcoin disparou de US$ 650 em julho de 2016, quando ocorreu o halving, até US$ 20.000 no topo de dezembro de 2017, acumulando ganhos de aproximadamente 3.000% no período.

A Ecoinometrics projeta que o preço do bitcoin poderia chegar entre US$ 140.000 e US$ 4,5 milhões até o final de 2025, com base no desempenho do bitcoin em ciclos anteriores.

Bitcoin atinge a maturidade

Ainda segundo a Ecoinometrics, os retornos decrescentes do bitcoin seriam um sinal de maturidade do ativo, em um ciclo marcado pela crescente adoção institucional em níveis corporativos e governamentais:

“Embora os ciclos anteriores tenham sido marcados por movimentos parabólicos e dramáticos nesse estágio, o ciclo atual registra uma ação de preço mais contida. Isso sugere um mercado em amadurecimento que está se tornando menos propenso à extrema volatilidade, um sinal positivo para a adoção de longo prazo.”

O analista de dados on-chain Cauê Oliveira compartilhou uma opinião semelhante em uma postagem no X, destacando que as correções do bitcoin no atual ciclo de alta têm sido mais moderadas do que em ciclos anteriores:

“O bitcoin está mais maduro e ‘sofisticado’. Uma coisa interessante sobre este ciclo é o quanto tem tido prejuízos realizados limitados. Apesar de estarmos seguindo uma trajetória similar a de outros mercados de alta, as capitulações têm sido significativamente menores.”

Liquidez global será decisiva para alta do bitcoin em 2025

Independentemente dos padrões históricos do preço do bitcoin pós-halving, o fator determinante para a trajetória do bitcoin em 2025 será a oferta monetária disponível para investimento em ativos de risco, afirma o boletim da Ecoinometrics:

“Há um motivo pelo qual o crescimento tende a aumentar a cada quatro anos após o halving: o ciclo de liquidez global segue aproximadamente o mesmo cronograma. Desde o final do ano passado, os ativos de risco estão correndo à frente do ciclo de liquidez. A ocorrência de outro movimento parabólico no bitcoin dependerá das condições de liquidez global.”

A Ecoinometrics observa que as condições financeiras nos Estados Unidos continuam ficando mais flexíveis, apesar da pausa nos cortes das taxas de juros do Banco Central dos EUA (Fed):

“Os bancos estão concedendo empréstimos mais livremente, os spreads de crédito estão se reduzindo e a volatilidade do mercado está diminuindo, o que contribui para condições mais flexíveis mesmo sem a ação do Fed.”

Isso ocorre porque o mercado está antecipando “o retorno da liquidez antes que ela se materialize, segundo a Ecoinometrics:

“Essa desconexão entre a política monetária do Fed e as condições financeiras não é incomum. Isso cria tanto oportunidades quanto riscos. Se a flexibilização monetária esperada não se concretizar, poderemos ver uma reversão do mercado. No entanto, se você olhar para além da incerteza do mercado de ações que está segurando o bitcoin, há espaço para um movimento contínuo de alta.”

Os indicadores macroeconômicos não apontam para o início de um novo mercado de baixa para os ativos de risco e o bitcoin no momento. Eventuais correções devem ser encaradas como oportunidades de acumulação, conclui o boletim.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok