Alta de criptomoeda faz investidor lucrar 50 vezes o valor investido; entenda

Um investidor conseguiu multiplicar o seu patrimônio aplicado em Polygon (matic) em mais de 50 vezes com a alta da criptomoeda em janeiro, de acordo com dados do Look on Chain.

Isso aconteceu pois, após um longo período de quedas, a matic subiu significativamente junto com outros ativos em um início de ano otimista para o setor. Apenas no primeiro mês do ano, a criptomoeda nativa da rede Polygon, décima maior do mundo em valor de mercado, subiu quase 58%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O investidor, então, decidiu vender as unidades de matic que havia comprado em 2020. E não eram poucas: foram mais de 4 milhões de tokens vendidos. De acordo com dados do Look on Chain, o investidor havia feito a compra em setembro de 2020 por certa de US$ 84 mil.

Ou seja, cada token saiu por pouco mais de US$ 0,02, enquanto a cotação da matic chegou a US$ 1,20 em janeiro. Dados do Etherscan revelaram que a venda, que não incluiu apenas estas 4 milhões de unidades, foi realizada por US$ 5,2 milhões quando a matic estava cotada a US$ 1,14.

"Um investidor de matic vendeu 4.553.023 matic por 5.200.081 DAI por aproximadamente US$ 1,14 hoje. O investidor recebeu 4 milhões de unidades de matic da Binance quando o token valia US$ 0,02", publicou o Look of Chain no Twitter. A DAI é uma stablecoin, ou seja, uma criptomoeda de valor estável que busca replicar o valor do dólar americano.

Mesmo que a venda tenha incluído ainda mais unidades de matic, o lucro que o investidor teve na operação foi surpreendente e 50 vezes superior ao investimento inicial, segundo noticiou o Decrypt.

Apesar disso, os lucros do investidor anônimo poderiam ter sido ainda maiores. Cotada atualmente US$ 1,14, a matic chegou a US$ 2,92 em 27 de dezembro de 2021, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Na época, as criptomoedas viviam um momento explosivo que foi seguido por grandes quedas no que ficou conhecido como “inverno cripto” em 2022. Agora, elas buscam se reerguer e “sacodir a poeira” após grandes colapsos e falências no setor.

Quanto à Polygon, rede blockchain que abriga a matic, seus desenvolvedores planejam atualizações importantes para garantir ainda mais segurança, escalabilidade, velocidade e transações mais baixas.

A Polygon é uma rede de segunda camada da Ethereum, segundo maior blockchain do mundo atualmente. Sua proposta é trazer melhorias para a Ethereum e vem ganhando destaque com NFTs e rollups.

