Agora o bitcoin está em US$ 27 mil, mas e no final do ano? Analista faz previsões para o próximo tri

Nesta sexta-feira, 29, o bitcoin retorna para o patamar de US$ 27 mil ainda que SEC siga desanimando investidores que esperam por uma aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos, ação que poderia trazer R$ 150 bilhões para o mercado cripto.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, sobe 2% nas últimas 24 horas, acumulando alta de 38% desde o início de 2023. Fontes afirmam que é provável que a SEC aprove um ETF de futuros de ether no país em breve.

Já entre as maiores criptomoedas por valor de mercado se destacam positivamente XRP e SOL, com alta de cerca de 5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Este ano, as criptomoedas passaram por um período árduo de recuperação após o “inverno cripto” de 2022 marcado por grandes acontecimentos negativos tanto no setor cripto quanto na macroeconomia com o avanço da inflação. Agora, a maioria delas ainda é negociada muito abaixo de suas máximas históricas de 2021.

Para 2024, a expectativa para a maior criptomoeda do mundo é boa com a chance da aprovação do ETF de bitcoin à vista e o halving, que corta a emissão de bitcoin pela metade e ocorre a cada quatro anos. Mas e para o último trimestre de 2023? Confira a análise técnica de Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet:

Bitcoin no último tri de 2023

“A análise técnica serve para identificar a forma com que os grandes players entram e saem do mercado, como eles acumulam (compram) e distribuem (vendem) seus ativos. Por se tratarem de players com muito dinheiro, que normalmente desejam comprar muito mais ativos do que estão disponíveis pra venda e vender muito mais do que os compradores querem comprar, eles precisam manipular o mercado.

Aumentar e diminuir a demanda e a oferta para que convencer outros investidores a comprarem ou venderem seus ativos a eles. Isso foi percebido há mais de 100 anos e aprofundado por Richard Wyckoff no começo do século passado.

Baseado nisso, vamos analisar como os grandes players do mercado estão operando o bitcoin nesse momento:

Para começar, vamos voltar 3 meses no tempo e observar como os foram feitas as vendas de bitcoin na região de US$ 30 mil.

Quero chamar a atenção para esses 4 pontos e comentar sobre cada um deles:

1. Forte impulso de alta, marcado por grandes candles verdes e alto volume.

2. Reteste do topo anterior, marcado por alto volume e um dos mais conhecidos padrões de candlestick de reversão, a estrela cadente.

3. Topo mais alto que os anteriores, seguido de um candle negativo que "engole" todo o candle de alta. Alto volume.

4. IFR fazendo topos cada vez mais baixos enquanto o preço fez topos mais altos. Divergência.

Agora vamos analisar o preço do bitcoin hoje:

1. Forte impulso de baixa, marcado por grandes candles vermelhos e alto volume.

2. Reteste do fundo anterior, marcado por alto volume e um dos mais conhecidos padrões de candlestick de reversão, o martelo (estrela cadente inversa).

3. Fundo mais baixo que os anteriores, seguido de um candle positivo que "engole" todo o candle de baixa. Alto volume.

4. IFR fazendo fundos cada vez mais altos enquanto o preço fez fundos mais baixos. Divergência.

Exatamente o mesmo cenário, de ponta cabeça. A forma que os investidores distribuíram suas vendas em 30, foi a forma com que eles acumularam suas compras em 25. Tudo pode acontecer no mercado, mas com certeza a probabilidade maior nesse momento é de engatarmos uma nova alta rumo aos US$ 30 mil.

No meu ponto de vista, esse movimento pode durar longas semanas, assim como a queda. Portanto esse é meu alvo final para o restante desse ano. Isso não significa que o preço não possa cair mais, muito pelo contrário, mas significa que os grandes investidores já estão montando sua posição para o próximo ano, e essa é uma posição comprada!

E podemos ver isso muito bem nos dados on-chain:

Este primeiro gráfico nos mostra o volume de bitcoins trocando de mãos. Perceba como ele está em regiões de mínimas, a mesma região que estivemos em outubro de 2020 antes do preço explodir, e muito próximos da mínima de 2022, que ocorreu após o colapso da FTX.

Este segundo, o volume de mercado futuros, também na região que estávamos em outubro de 2020 e próximos da mínima de 2022.

E para finalizar, a volatilidade realizada, em zonas que historicamente marcaram fundos do mercado.

Se o fundo será em US$ 25,23,21 mil não sabemos, mas sabemos que os grandes players do mercado já estão comprando. Nade com as baleias.”

