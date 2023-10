Adoção de tokens cresce enquanto ativos do mundo real migram para blockchains

Enquanto críticos desconsideraram grande parte da popularidade inicial em torno do mercado de ativos do mundo real tokenizados (RWA, na sigla em inglês), o setor tem crescido notavelmente no último ano. De fato, o Boston Consulting Group espera que a tokenização de ativos ilíquidos globais seja uma indústria de US$ 16 trilhões até o final da década.

Uma variedade de categorias de ativos está sendo ativamente tokenizada e atraindo investimentos, com dados recentes sugerindo que o valor total de ativos do mundo real tokenizados atingiu um recorde de US$ 2,75 bilhões em agosto. E, embora a métrica tenha caído desde então, ela ainda se mantém em torno de US$ 2,49 bilhões até 30 de setembro.

De acordo com uma pesquisa conjunta da empresa de pesquisa e consultoria Celent e do gigante bancário americano BNY Mellon, 91% dos investidores institucionais estão interessados em investir seu dinheiro em ativos tokenizados, com 97% concordando que a tokenização tem o potencial de revolucionar o campo da gestão de ativos.

Matthijs de Vries, cofundador da AllianceBlock — uma empresa que está construindo um mercado descentralizado de tokens — disse ao Cointelegraph que essas estatísticas dão uma visão do impacto que os investimentos institucionais têm, e ainda deverão ter, na indústria.

"Esta tendência deverá resultar em um crescimento exponencial na indústria de RWA tokenizados, especialmente à medida que mais liquidez flui para o espaço. Isso levará a um mercado em alta mais sustentável com menos fuga de capital em seu pico", acrescentou.

Por que o aumento súbito de interesse?

Vista de fora, a tokenização de ativos do mundo real parece estar ganhando impulso devido à maior clareza regulatória em jurisdições específicas, como a Suíça, e projetos piloto bem-sucedidos.

De Vries disse que os rendimentos insustentáveis ​​em finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), que levaram ao colapso de muitos projetos importantes de criptoativos em 2022, fizeram com que os investidores buscassem rendimentos reais sustentáveis — como os disponíveis com RWAs.

Ele destacou ainda que "os investidores agora estão procurando explicações transparentes de onde esses rendimentos vêm, tornando os RWAs tokenizados mais atraentes devido às suas fontes claras de rendimento e maior reconhecimento de players tradicionais".

"Os investidores começaram a perceber que se você não pode explicar facilmente de onde vem o rendimento, ele provavelmente vai colapsar em algum momento. Com RWAs tokenizados, a fonte do rendimento pode ser facilmente explicada para nativos de cripto e novos participantes", avalia De Vries.

O setor imobiliário é uma área na qual a tokenização teve um impacto significativo. Atualmente, é a maior classe de ativos do mundo, com um valor estimado de US$ 613 trilhões em 2023.

Entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2023, o valor dos imóveis em blockchains cresceu 102%, ou aproximadamente US$ 90 milhões. O valor agregado dos ativos tokenizados, que em alguns casos representam reivindicações fracionadas em imóveis, é de US$ 178 milhões em 30 de setembro.

A RealT, uma emissora de imóveis tokenizados, detém a maior parte do mercado. A Tangible, outra emissora de RWAs centrados em imóveis, testemunhou o maior crescimento entre seus pares. O valor total dos tokens da Tangible saltou de meros US$ 100 para impressionantes US$ 64 milhões nos três primeiros trimestres de 2023.

Bernard Lau, cofundador e CEO da empresa de investimento em imóveis com base em blockchain Labs Group, disse ao Cointelegraph.br que a tokenização de imóveis é provavelmente o melhor uso para essa tecnologia hoje. Devido à sua estabilidade e valor de ativo tangível, Lau acredita que o setor imobiliário se destaca como um investimento muito sólido.

Anteriormente, muitos investidores de origens econômicas mais baixas se sentiam excluídos do mercado imobiliário devido à barreira de entrada ser muito alta”, disse Lau. “E como muitos se encontravam fora dessa equação, eles passaram a investir em ações e títulos. No entanto, agora que as pessoas podem investir em frações de casas, prédios ou até resorts, mais pessoas podem participar, alimentando o crescimento que observamos no mercado", afirma.

