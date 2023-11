Adoção de blockchain segue inabalável, afirma analista da Bloomberg

Caso a taxa atual de adoção continue, a tecnologia blockchain poderá ter 100 milhões de usuários diários até 2028, de acordo com as projeções do analista da Bloomberg Intelligence, Jamie Coutts.

No X (antigo Twitter), Coutts destacou que a adoção da blockchain tem sido "inabalável" ao longo dos mercados de alta e baixa nos últimos anos. "Não ter exposição a uma das maiores tendências estruturais da próxima década pode ser custoso", afirmou o analista.

Bear market/Bull market, adoption of #blockchain technology continues unabated. Not having exposure to one of the largest structural trends of the next decade could be costly.

5 million daily #crypto users today, is likely to be 100m in less than 5 years.

— Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) November 3, 2023