Adoção da tokenização por empresas brasileiras é 56% maior do que a média mundial

O processo de digitalização financeira atinge praticamente todos os países do mundo, mas no Brasil pode estar ainda mais acelerado. Dados de uma pesquisa da empresa de pagamentos holandesa Adyen revelam que o comportamento do brasileiro está cada vez mais digital quando o assunto são suas finanças e empresas.

Em uma prévia do Relatório de Varejo de 2024 da Adyen para jornalistas, a empresa colocou a digitalização dos pagamentos como uma das principais tendências para 2024. Segundo a Adyen, os brasileiros já estão carregando menos a sua carteira física consigo e realizando mais pagamentos digitais que o resto do mundo, com 31% no Brasil ante 27%.

Já em relação às empresas brasileiras, a adoção de novas tecnologias também se destaca. 72% das empresas brasileiras usam inteligência artificial para evitar transações fraudulentas.

Empresas brasileiras saem na frente com tokenização

25% utilizam tokenização, a tendência que pode movimentar entre US$ 3,5 a US$ 10 trilhões até 2030.

Já no resto do mundo, essa porcentagem é 56% menor, ficando em 16% de acordo com a pesquisa da Adyen.

“A tokenização é um cofre com uma referência única do usuário, mesmo que ele tenha múltiplos cartões de crédito”, disse Renato Migliacci, vice-presidente de vendas na Adyen.

Diferentemente de outras iniciativas no mercado, o projeto da Adyen não utiliza a tecnologia blockchain, mas é baseado em uma tecnologia própria da empresa, que controla toda a cadeia de dados do usuário até a instituição financeira.

“O objetivo da tokenização é tornar esse processo cada vez mais instintivo. A forma com a gente olha a tokenização é tentar identificar através de todas as ferramentas de dados qual é o melhor caminho para processar essa transação. Existe a tokenização da Adyen [os dados que a Adyen armazena na plataforma] e existe outra tecnologia que a Adyen opera, que é a indústria das bandeiras. Isso garante para a Estapar que você conseguiria processar transações que falhariam por qualquer motivo”, explicou Migliacci em entrevista à EXAME.

Entre os cases da Adyen com tokenização estão a Estapar e a Nespresso. O último, combinou terminais de pagamento com uma plataforma unificada, via tokenização, para simplificar a adesão ao clube de recorrência de cápsulas Nespresso Club nas lojas físicas.

