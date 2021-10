Adobe vai lançar funcionalidade para verificação de NFTs no Photoshop

A Adobe, desenvolvedora do Photoshop, software de edição de imagens - e de criação de arte digital - mais popular do mundo, está entrando para o mundo dos tokens não-fungíveis (NFTs).

Uma nova funcionalidade no Adobe Photoshop irá permitir que artistas possam provar que são os autores de seus trabalhos artísticos em marketplaces de NFTs, de acordo com uma postagem no blog da Adobe na última terça-feira, 26.

As Credenciais de Conteúdo, nome dado à funcionalidade, podem capturar dados de identidade conforme a imagem é editada no software e armazená-los como metadados. A funcionalidade será opcional, e a companhia lançou uma página na internet onde os metadados credenciais das imagens podem ser verificados.

Os usuários poderão conectar suas contas na Adobe, e suas Credenciais de Conteúdo, com perfis de redes sociais ou carteiras de criptomoedas. Se eles venderem sua arte como NFTs, os marketplaces poderão mostrar um certificado digital baseado nas credenciais da Adobe. As credenciais também estarão conectadas na Behance, página da Adobe para portfólios.

A Adobe já realizou parcerias com os marketplaces de NFTs KnownOrigin, OpenSea, Rarible e SuperRare para exibir as credenciais em suas plataformas.

Até o fim do mês, o Photoshop terá uma opção de “preparar como NFT”, graças ao sistema de arquivos inter-planetário, afirmou Scott Belsky, CPO da Adobe ao The Verge. A funcionalidade estará disponível como uma espécie de “prévia”, pois ainda não está pronta, afirmou Belsky.

A Adobe está respondendo à demanda do consumidor, afirmou Belsky. Os artistas reclamam de que mesmo que produzam seus próprios NFTs a partir de seus trabalhos artísticos realizados no software da Adobe, outras pessoas podem criar imitações de sua arte e não há nenhuma forma de provar quem é o autor original, explicou.

As Credenciais de Conteúdo estão sendo implementadas para os usuários do Photoshop em modo beta.

As funcionalidades foram anunciadas durante a conferência anual da empresa, a Adobe Max.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube