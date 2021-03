Ações de mineradoras de bitcoin sobem 5000% nos últimos 12 meses

Apesar das principais empresas de mineração de bitcoin de capital aberto estarem operando com perdas, os preços de suas ações superaram drasticamente o desempenho do BTC nos últimos 12 meses.

Aparecendo na CNBC, Leeor Shimron, o vice-presidente de estratégia de ativos digitais da Fundstrat, compartilhou sua análise sobre o desempenho das quatro maiores empresas de mineração de capital aberto - Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain e Hut 8,cada uma das quais representam uma capitalização de mercado de mais de US$ 1 bilhão.

Nos últimos 12 meses, Shimron descobriu que o retorno médio das ações das empresas de mineração foi de 5.000%, enquanto a BTC ganhou 900% no mesmo período. Sem surpresa, descobriu-se que as ações tinham uma “correlação positiva alta” com o BTC.

O pesquisador concluiu que para cada movimento de 1% do preço no BTC, as ações da mineração bitcoin se movem em 2,5% em média. No entanto, a observação se aplica a movimentos de preços para cima e para baixo, o que significa que as ações de mineração provavelmente despencarão com mais de duas vezes a agressão do BTC durante as condições de mercado de baixa.

"Elas provavelmente serão atingidas com força quando o bitcoin cair", disse ele.

Shimron atribuiu a grande volatilidade nas ações das empresas de mineração à falta de produtos de investimento cripto regulamentados nos Estados Unidos, especulando que "até que um ETF de bitcoin seja aprovado, os investidores podem ver as empresas públicas de mineração como uma das únicas maneiras de obter exposição ao bitcoin".

“Uma vez que a principal fonte de receita é o bitcoin, essas empresas são fundamentalmente longs [na] indústria - então os investidores estão essencialmente fazendo uma aposta quando investem nas mineradoras.

Observando que as ações da Coinbase estão "sendo negociadas a uma avaliação de cerca de US$ 100 bilhões nos mercados privados", Shimron acrescentou: "Claramente, há apetite do investidor para ganhar exposição aos operadores dentro do espaço cripto, e as mineradoras são apenas outro segmento dentro disso."

Shimron também observou que as interrupções na cadeia de suprimentos em meio à pandemia de coronavírus foram benéficas para as quatro maiores empresas de mineração - que conseguiram estocar hardware de próxima geração, como a série Antminer S19 da Bitmain.

“Eles fizeram um grande investimento de capital e operam com prejuízo para se posicionar na atual corrida de touros”, disse ele, acrescentando:

"Ao construir sua capacidade de caixa e aumentar sua alavancagem operacional, elas se protegem efetivamente da competição com as novas mineradoras. Então, elas aumentaram suas economias de escala para reter a participação no mercado e acredito que isso deve render dividendos no futuro."

