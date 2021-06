Ações de empresas de mineração têm alta e superam desempenho do bitcoin

Gabriel Rubinsteinn, com informações do The Block

Por Gabriel Rubinsteinn, com informações do The Block

As ações de empresas ligadas à mineração de bitcoin voltaram a se valorizar depois da queda entre o final de abril e o início de maio, registrando altas consideráveis nas últimas semanas e superando a performance de preço da criptomoeda ao longo do último mês, repetindo o movimento já tinha sido visto em 2020.

Segundo levantamento do site The Block, o valor de mercado das três maiores empresas de mineração de bitcoin com capital aberto cresceu 46% nas últimas três semanas, enquanto o "market cap" do bitcoin subiu cerca de 10% no período.

Desde o dia 21 de maio, o valor de mercado da Riot Blockchain passou de US$ 1,92 bilhão para US$ 3,4 bilhões, um crescimento de 77%. No mesmo período, a capitalização de mercado da Marathon Patent Group cresceu 39% (de US$ 2,08 bilhões para US$ 2,9 bilhões), enquanto a da Canaan Creative aumentou 24% (de US$ 1,37 bilhão para US$ 1,7 bilhão).

Em 2020, a lucratividade das ações de empresas de mineração também superou a do bitcoin. Enquanto a criptomoeda subiu 334% no período, as ações dessas quatro mineradoras cresceram ainda mais: a alta da Marathon Patent Group foi de 3.119%. Da Riot Blockchain, de 1.445%. Da HIVE Blockchain Technologies, 917%. E da Canaan Creative, 400%.

Uma mostra de como a volatilidade das ações de empresas ligadas à mineração de bitcoin superou a da própria criptomoeda é a Riot Blockchain, que passou de uma empresa de menos de 200 milhões de dólares em 2020 para cerca de 6,12 bilhões de dólares em fevereiro.

O aumento da capitalização de mercado das empresas de mineração ocorre no contexto da briga da China com a indústria de criptoativos. Enquanto pools de mineração que atuam no país asiático sofrem declínio de seus hashrates (poder computacional), as empresas norte-americanas estão expandindo suas atividades. A mudança, que diminui a concentração de hashrate do Bitcoin na China, torna a atividade cada vez mais globalizada, o que pode favorecer as empresas do setor.

As ações da Riot, da Marathon e da Canaan são negociadas na Nasdaq, enquanto a HIVE tem seus papéis negociados na bolsa de Toronto, no Canadá.