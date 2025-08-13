Ações de empresa na Nasdaq despencam 50% após investimento em criptomoeda meme

As ações da fabricante de bebidas Safety Shot, listada na Nasdaq, caíram 50% após o anúncio de um plano para comprar US$ 25 milhões em unidades da criptomoeda meme Bonk como parte de uma nova estratégia de tesouraria. O projeto seria uma aliança estratégica com os fundadores do projeto para integrar "profundamente" a companhia ao ecossistema da memecoin.

O token baseado na Solana “se beneficia de tecnologia superior que permite transações rápidas e de baixo custo”, disse a empresa. Ela acrescentou que isso dá à Bonk uma vantagem sobre rivais como Shiba Inu e Pepe, que “são limitados pelas altas taxas e velocidades mais lentas” da Ethereum, e Dogecoin, que é inflacionário.

A Bonk é a quinta maior criptomoeda meme por capitalização de mercado, valendo US$ 1,9 bilhão e com 77 trilhões de tokens em circulação. O seu preço atingiu o pico em novembro de 2024, mas caíram 57% desde então, à medida que a febre das memecoins diminuiu nos últimos seis meses.

A Safety Shot afirmou que se preparou para esse movimento quitando todas as dívidas e mantendo mais de US$ 15 milhões em caixa. Ela planeja emitir ações preferenciais no valor de US$ 35 milhões, conversíveis em ações ordinárias da empresa.

Jarrett Boon, CEO da empresa, disse que ao se alinhar com “um dos ecossistemas mais empolgantes em ativos digitais”, estamos dando um primeiro passo ousado em uma evolução corporativa muito mais ampla para nossa companhia.

O Cointelegraph entrou em contato com a Safety Shot para mais detalhes, mas não obteve resposta imediata.

A medida não impressionou os investidores, com as ações da empresa despencando mais de 50% na segunda-feira, 11, e caindo para US$ 0,59 após o fechamento do mercado. As ações da empresa haviam subido 36% no último mês, mas ainda acumulam queda de 22,5% desde o início do ano.

A capitalização de mercado das criptomoedas meme caiu 25% desde o início do ano, enquanto o valor total do mercado cripto subiu 22% no mesmo período, de acordo com dados da plataforma CoinMarketCap.

