Ações da Coinbase despencam e CEO busca apoio no Congresso para “resolver situação”

A Coinbase, maior corretora cripto dos EUA e a única listada em bolsa, viu suas ações despencarem nesta terça-feira, 6, após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abrir um processo acusando a empresa de oferta e negociação irregular de valores mobiliários no país.

As ações listadas na Nasdaq chegaram a cair 20% e agora apresentam queda de 12%. As criptomoedas envolvidas no processo também despencaram ao longo do dia. Apesar disso, a COIN ainda opera com alta de 53% no acumulado do ano.

O CEO da corretora, Brian Armstrong, foi às redes sociais para comentar o caso. Ele pontuou que em 2021, quando a Coinbase foi listada em bolsa, a SEC permitiu a operação. Segundo a SEC no processo desta terça-feira, 6, a corretora estaria ofertando valores mobiliários irregularmente desde 2019, antes do IPO.

Regarding the SEC complaint against us today, we're proud to represent the industry in court to finally get some clarity around crypto rules.

Remember:

1. The SEC reviewed our business and allowed us to become a public company in 2021.

2. There is no path to "come in and…

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) June 6, 2023