À vista ou a prazo? Pix ou Drex? A evolução dos pagamentos na visão da Cielo

A tecnologia tem transformado os meios de pagamento atuais e futuros. No Brasil, o Drex – a moeda digital do Banco Central – tem levado empresas do setor a desenvolverem novos casos de uso para fidelizar e atrair clientes, com esse lançamento previsto para 2025.

Além das tecnologias descentralizadas, empresas como a Cielo, que oferece soluções de pagamento eletrônico, incluindo máquinas de cartão, links de pagamento e outras formas digitais, vêm implementando novos serviços em suas tradicionais maquininhas, que já contam com sistemas inovadores e disruptivos para atender de forma mais eficaz o setor varejista.

Para explorar a visão da Cielo sobre o impacto da tecnologia nas finanças do varejo, recebemos neste episódio Carlos Alves, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação da empresa. Assista ao vídeo ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

